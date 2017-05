Au Canada

Cancer : une petite fille de 9 ans se rase la tête pour soutenir son frère

Sofia Smith s'est rasée la tête pour soutenir son frère atteint d'une leucémie. Son initiative a généré 20 000 dollars de dons au profit d'une association.

C'est sous le regard ému de plusieurs milliers d'internautes que Sofia Smith, petite fille canadienne de 9 ans s'est fait rasé la tête pour soutenir son grand-frère diaganostiqué d'un cancer. L'enfant a été filmée en train de se faire couper les cheveux, aux côtés de 68 de ses camarades qui lui ont emboîté le pas et se sont joints à elle dans l'expérience.





« Ça m’a fait me sentir bien »

Cette initiative touchante publiée sur la toile a fait le tour du monde en quelques jours. À travers ce geste, la petite Sofia -qui a déjà perdu sa mère atteinte du même cancer cinq ans plus tôt- espérait récolter 500 dollars canadiens au profit de Kids Cancer Care, une association canadienne qui vient en aide aux enfants atteints de cancer. Il aura finalement rapporté 20 000 dollars canadiens, soit environ 13 400 euros.

« Ça m’a fait me sentir bien, car je l’ai fait pour quelqu’un que j’aime vraiment », a confié la filette à la radio canadienne Ici Alberta. Son frère Rand Smith, a quant à lui qualifié la démarche de sa soeur « d’époustouflante ».



Diagnostiqué d'un cancer en début d'année, le frère de Sofia répond cependant bien aux traitements et à la chimiothérapie, et les médecins se disent optimistes quant à ses chances de guérison.



Le geste de soutien de Sofia Smith pour soutenir un proche et sensibiliser au don au profit d'associations qui luttent contre le cancer n'est pas sans précédent. Un an plus tôt, des écoliers et des professeurs d'une école du Colorado ont décidé de se raser la tête pour soutenir la petite Marlee, 9 ans, tout juste guérie d'un cancer. En tout, 80 écoliers et enseignants ont opté pour la « boule à zéro ».





Pour fêter le retour de Marlee à l'école, un spectacle a également été organisé. Intitulé « Soyez audacieux, soyez braves, soyez chauves », il a permis de récolter près de 24 000 euros pour l’association Saint-Baldrick, qui soutient la recherche sur le traitement du cancer chez les plus jeunes.