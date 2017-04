12 grammes par jour

L'excès de sel peut favoriser le diabète

Eviter les aliments trop salés. 12 grammes de sel par jour favorisent la survenue de maladies métaboliques, par un mécanisme qui provoque le stockage de l'eau.

Les Français consomment trop de sel. A hauteur de 9 et 7 grammes par jour, les hommes et les femmes du pays dépassent de loin les recommandations internationales. Liée à cet excès, une maladie bien connue des Occidentaux : l’hypertension artérielle. Mais l’obésité et le diabète pourraient bien y être associés de manière plus étroite. D’après deux études parues dans le Journal of Clinical Investigation, trop de sel dans l’assiette ne déshydrate pas. Au contraire, l’organisme stocke davantage d’eau, avec un effet sur certaines hormones.

10 cosmonautes russes ont servi de cobayes aux chercheurs américains et allemands à l’origine de ces travaux. Au cours d’un programme de préparation à un voyage spatial, ces hommes ont vu leur régime alimentaire modifié à plusieurs reprises. La part de sel dans leur alimentation a atteint 12 grammes par jour. Loin de se déshydrater, l’organisme des participants a présenté une réponse pour le moins contre-intuitive.





Le sacrifice des muscles

Jusqu’ici, les scientifiques considéraient que l’excès de sel provoque une excrétion massive par les urines, donc une perte d’eau proportionnelle. Au vu de ces résultats, ce n’est pas le cas. En réalité, les cosmonautes ont bu moins d’eau lorsqu’ils mangeaient trop de sel. Sans pour autant se dessécher. Cela suppose que leur corps stocke ce précieux liquide… ou qu’il en produit davantage.

Pour obtenir la réponse à cette interrogation, les chercheurs ont utilisé des souris, à qui ils ont fait subir le même régime. Leur réaction a été similaire. Mais, recherche animale oblige, l’équipe a pu entrer dans le détail. Ils ont alors constaté que l’organisme des rongeurs se place en état dit catabolique, c’est-à-dire que les muscles commencent à se dégrader. Mais pourquoi ?

Face à un excès de sel, le corps a deux solutions. La première consiste à puiser dans ses ressources. Le taux de glucocorticoïdes – hormones stéroïdiennes impliquées dans de nombreux processus – augmente. Ils dégradent les protéines musculaires pour les transformer en urée. Grâce à elle, les reins sont capables d’absorber plus d’eau, et donc d’éviter de se déshydrater lors de l’excrétion du sel.