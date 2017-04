Leucémie, lymphomes, carcinomes…

Cancers pédiatriques : 13 % plus fréquents qu’en 1980

Les cancers pédiatriques progressent dans le monde. Le mérite revient à des outils diagnostics plus précis. Mais certaines régions restent à la traîne, faute de revenus.

La progression est inquiétante. Par rapport aux années 1980, les cancers pédiatriques sont 13 % plus fréquents sur la période 2001-2010. C’est le bilan dressé par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), publié dans la revue The Lancet Oncology. Une estimation internationale qui cache de lourdes inégalités. Car dans les pays défavorisés, le repérage des tumeurs est à la traîne chez les enfants… particulièrement ceux de sexe féminin.





La leucémie en tête

Chaque année, sur un million d’enfants de moins de 15 ans, 140 développent un cancer. Les membres du CIRC se sont penchés sur 300 000 cas diagnostiqués au cours de la première décennie du millénaire. Selon leurs observations, la leucémie reste le cancer le plus fréquemment signalé. Elle représente un cas sur trois. Figurent en deuxième et troisième position les cancers du système nerveux central (20 %) et les lymphomes (12 %).

Mais avant l’âge de 5 ans, les jeunes patients souffrent le plus souvent de tumeurs embryonnaires, qui représentent un tiers des diagnostics. Ce terme générique désigne les cancers de type neuroblastome, rétinoblastome, ou encore néphroblastome, qui reproduisent l’aspect du développement embryonnaire.







La répartition des cancers pédiatriques selon l'âge du diagnostic sur la période 2001-2010 (Source : The Lancet Oncology)

Pour la première fois, le CIRC s’est aussi penché sur les cancers qui touchent les adolescents (15-19 ans), avec environ 185 cas par million et par an. Dans ce groupe, les lymphomes surviennent le plus souvent (23 % des cas), suivi des carcinomes et des mélanomes.