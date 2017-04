Un groupe hétérogène

D’autres facteurs, relevant de la vie quotidienne, jouent en revanche un rôle prépondérant dans le risque de récidive. Le chômage, par exemple, triple la probabilité de tenter de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Tout comme l’âge, le passé psychiatrique a un poids majeur sur le nombre de tentatives. Plus de la moitié des participants ont déjà été suivis par un spécialiste et davantage ont reçu des traitements à des fins psychiatriques. Ceux-ci sont trois fois plus à risque de récidive que les autres.

Mais ce sont bien les personnes qui ont séjourné dans un service de psychiatrie par le passé qui sont les plus exposées aux tentatives multiples. Le risque est multiplié par quinze après une hospitalisation de ce type.

Les réalités sont donc variées pour les patients suicidaires, ces travaux le rappellent. Leurs auteurs soulignent d’ailleurs que ces personnes ne doivent pas être considérées comme un groupe homogène. Ce n’est qu’à ce prix que la prévention pourra être adaptée et efficace.