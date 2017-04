Journée mondiale

Maladie de Parkinson : une recherche bouillonnante

Bien que les traitements actuels ne permettent pas de freiner l'évolution de la maladie de Parkinson, la recherche avance à grand pas et profite aux malades.

Avec 200 000 personnes touchées, la maladie de Parkinson est la 2ème maladie neurodégénérative la plus fréquente en France, après la maladie d’Alzheimer, rappellent les associations de malades à l’occasion de la Journée Mondiale Parkinson. Si les traitements actuels permettent d’atténuer certains symptômes comme les tremblements ou la rigidité, ces médicaments n’arrivent pas à freiner son évolution. Pourtant, la recherche bouillonne de nouveaux projets, s’enthousiasme le Pr Marie Vidailhet, neurologue au département des maladies du système nerveux à la Pitié-Salpêtrière (AP-HP, Paris).

« Les patients ont envie de savoir ce que fait la recherche. Ils questionnent beaucoup leur médecin car ils lisent beaucoup de choses dans les journaux. Il faut qu’ils sachent que de nombreuses pistes sont explorées et que nous avons besoin d’eux, explique à Pourquoidocteur le Pr Vidailhet qui partage son temps entre consultation et laboratoire de recherche. Au sein de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), elle tente d’identifier des marqueurs permettant de prédire et suivre l’évolution de la maladie. Des travaux réalisés auprès de 300 patients.

Dans le domaine thérapeutique, les essais cliniques se multiplient. Des chercheurs à travers le monde entier tentent de développer l’immunothérapie. L’un de ces travaux encore préliminaires cible les agrégats de protéines toxiques appelées alpha-synucléine. Ces dernières sont naturellement présentes dans notre cerveau, mais chez les malades de Parkinson elles s’accumulent et favorisent la mort des neurones fabriquant la dopamine. « L’idée est donc de se débarrasser de ces amas. Pour y arriver, des équipes développent des anticorps contrel'alpha-synucléine ciblant uniquement la forme toxique et respectant la forme saine », décrit la neurologue.