Des conséquences méconnues

La première bataille de France Parkinson se joue contre les préjugés et les fausses perceptions qui ont la vie dure. Si la quasi-totalité des Français sait que la maladie de Parkinson provoque des tremblements involontaires, à peine 20 % sait que les malades perdent l’odorat et moins de 30 % connaissent les conséquences de la maladie sur la vision, révèle un sondage mené pour l’association.

Et en comparant à la situation des malades 3 décennies plus tôt, plus de la moitié des Français pense que les malades sont mieux intégrées dans la société. Une perception bien éloignée de celle des malades. Mais aussi de la réalité selon France Parkinson qui rappelle que les discriminations dans l’emploi liées au handicap, ou à l’état de santé, représentent 16,9 % de l’ensemble des réclamations.

Bien que l’évolution des mentalités passe par la société, Didier Robillard, malade et président de France Parkinson estime qu’il s’agit « d’évolution individuelle, de la capacité à regarder l’autre pour ce qu’il est et non ce qu’il a », ajoutant que, « la richesse du vécu des personnes malades est un bien commun que nous pouvons tous partager ».