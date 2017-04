Les recommandations de l'institution

Dans la suite des travaux de l'Institution sur les refus de soins et au regard des saisines et des résultats de l'étude, le Défenseur des droits préconise :



-de définir légalement les refus de soins en complétant l'article L. 1110-3 du code de la santé publique par une typologie des principales situations caractérisant un refus de soins illégal ;

-de demander à la CNAMTS de recenser les praticiens qui imposent des dépassements d'honoraires aux bénéficiaires d'une protection sociale CMU-C ou ACS ;

-de réaliser un test de situation de portée nationale par les commissions « refus de soins » ;

- d'inscrire les refus de soins dans le cadre des programmes régionaux relatifs à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS) des agences régionales de santé.