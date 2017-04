Dr Emmanuel Maheu

Arthrose : "Le déremboursement est une mauvaise nouvelle pour les patients"

A partir du 1er juin, les injections pour soulager les douleurs de l'arthrose du genou ne seront plus remboursées. Une décision injuste pour les rhumatologues.

Nouvelle étape dans le déremboursement des traitements de l’arthrose. Le ministère de la Santé a publié un décret au Journal officiel mettant fin au remboursement des injections intra-articulaires d’acide hyaluronique à partir du 1er juin prochain. Ainsi pour atténuer leurs douleurs arthrosiques, les patients devront payer de leur poche le produit et les injections réalisées par le rhumatologue. Cette mesure, décriée par les spécialistes et les malades, devrait permettre à l’Assurance maladie plus de 68 millions d’euros par an.

Aux médecins, le ministère rappelle qu’une version médicament de l’acide hyaluronique peut être employée comme alternative. Le Dr Emmanuel Maheu, rhumatologue à l’hôpital Saint-Antoine (Paris) vient de cosigner une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Marisol Touraine.

En quoi cette décision de déremboursement est-elle injustifiée, selon vous ?

Emmanuel Maheu : Non elle n’est pas justifiée. Si l’on regarde les donnés les plus récentes de la littérature scientifique, les acides hyaluroniques apparaissent comme les options offrant les meilleurs rapports bénéfices/risques dans le traitement de l’arthrose du genou par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou au paracétamol. Et ils font jeu égal avec les infiltrations de corticoïdes qui n’ont pas les mêmes indications puisqu’elles sont réservées aux poussées inflammatoires de l’arthrose.

Nous avons une option thérapeutique qui a un effet modeste mais tout à fait réel. Un effet que l’on retrouve avec tous les traitements dans l’arthrose. Il n’y a pas un traitement qui ait un effet radical dans l’arthrose. Donc c’est une très mauvaise nouvelle pour les médecins appelés à prendre en charge médicalement l’arthrose du genou et les patients pour lesquels ces injections représentaient une option thérapeutique leur permettant de rester plusieurs mois, voire plusieurs années, sans souffrir et sans voir besoin de voir le chirurgien.

Retrouver l'intégralité de l'entretien avec le Dr Emmanuel Maheu :

Existe-t-il une alternative à ces injections d’acide hyaluronique ?

Emmanuel Maheu : Les anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente ont été déremboursés il y a près de deux ans. Les acides hyaluroniques le seront à partir du 1er juin. Les options thérapeutiques restantes sont l’exercice physique mais quand on a mal au genou, aller marcher ou faire du vélo ou un footing ce n’est possible. Il faut donc d’abord soulager la douleur et la gêne fonctionnelle. Et pour cela les seules alternatives que nous avons actuellement sont les opioïdes et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces derniers sont beaucoup plus mal tolérés et les rapports bénéfices/risques sont beaucoup moins bons que l’acide hyaluronique.

Les opioïdes chez le sujet âgé induisent des confusions et des problèmes rénaux, favorisent la chute ce qui est source de fractures. Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens donnent non seulement des effets gastro-intestinaux que connaissent tous les patients, mais également des effets cardiovasculaires et rénaux qui peuvent être extrêmement sérieux, en particulier chez le sujet âgé.