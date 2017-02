Premier bilan

Grippe saisonnière : le vaccin serait efficace à 38 %

Le bilan de la vaccination contre la grippe est morose. Quatre personnes vaccinées sur dix ont été protégées de l’infection. Le taux est encore plus bas chez les seniors.

L’épidémie de grippe est sur le déclin et déjà, les autorités sanitaires se penchent sur l’efficacité de la vaccination. Le bilan est en demi-teinte : le vaccin saisonnier a conféré une protection de 38 % seulement en Europe. Cette estimation est publiée dans Eurosurveillance, journal européen consacré à l’épidémiologie. Le résultat est d’autant plus surprenant que la souche majoritairement en circulation (H3N2) était incluse dans le vacci.

C'est chez les personnes à risque que le vaccin a été le moins efficace. Une sur quatre aurait été protégée. Le taux de protection descend même à 23 % parmi les malades de plus de 65 ans. Et pour cause : la souche H3N2 s’attaque plus particulièrement aux seniors et aux très jeunes. Mais ces derniers sont mieux immunisés, car leurs défenses face aux infections sont plus solides.











Une faible couverture vaccinale

Preuve que ce virus de la grippe privilégie les plus fragiles : l’efficacité de la vaccination chez les personnes hospitalisées. Elle chute à des taux très bas, oscillant de 2,5 % à 8 % selon les classes d’âge. C’est sans doute pourquoi la mortalité est si élevée. D’après les dernières estimations de Santé Publique France, 17 000 décès supplémentaires seront observés au cours de l'épidémie 2016/2017. « De nombreux pays européens ont signalé un excès de mortalité, toutes causes confondues », confirme l’étude.

Efficace ou non, la vaccination antigrippale n’aura pas mobilisé les foules : environ 10 % des Européens ont effectué ce geste préventif. La France est le pays le plus vacciné avec 26 % de couverture chez les personnes infectées et 22 % chez ceux en bonne santé. Dans certains pays, comme la Croatie, le taux de vaccinés ne dépasse même pas 1 %.