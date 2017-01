Soins de support

Cancer : le yoga bénéfique pour les jeunes malades et les parents

Grâce à des séances de yoga, il est possible de réduire la fatigue des enfants atteints de cancer et d'améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leurs parents.

Le yoga améliorerait la qualité de vie des enfants et adolescents traités pour un cancer, ainsi que le bien-être des parents, rapporte une étude parue dans le journal Rehabilitation Oncology.

De nombreux travaux ont montré les bienfaits de cette activité chez les patients adultes. Une enquête menée par l’Institut Curie a d’ailleurs mis en évidence qu’ils sont également très demandeurs d’approches complémentaires aux traitements classiques pour calmer leurs douleurs, atténuer leur fatigue et améliorer leur quotidien. Mais, en parallèle, peu d’études se sont intéressées à leur efficacité chez les enfants malades.

Les chercheurs de l’université du Connecticut (Etats-Unis) se sont donc penchés sur le sujet. Dans une première étude, ils ont d’abord interrogé 20 patients de 8 à 18 an et leurs parents sur leurs attentes et leurs impressions concernant le yoga.

Dans l’ensemble, les participants ont confié leur envie d’essayer cette activité physique et de méditation. Dans le même temps, ils ont exprimé des craintes quant à leurs limitations physiques et les éventuelles douleurs induites par le yoga.

Les médecins ont alors mis au point avec deux professeurs de yoga certifiés un programme adapté aux enfants atteints de cancer. Une quarantaine d’enfants et de parents ont ainsi été invités à participer à une seconde étude visant à évaluer l’effet de 8 semaines de pratique du yoga thérapeutique.



Moins de fatigue

En raison des symptômes des enfants, les séances de 60 minutes ont du être écourtées de 30 minutes dans un tiers des cas. Malgré cela, les enfants et parents ayant participé ensemble à ces séances ont été satisfaits et l’auraient recommandé à d’autres familles. L’une des mamans a d’ailleurs confié que sa fille avait plus « d’énergie et était plus positive après ce programme ».

En outre, les chercheurs soulignent que la fatigue des enfants ainsi que leur qualité de vie ont été améliorées grâce à ces séances. Et lorsque l’état de santé des enfants s’améliore, le bien-être des parents progresse lui aussi.

Un élément important car le soutien apporté aux familles fait partie intégrante des soins en cancérologie pédiatrique. De fait, l’annonce et la prise en charge d’un cancer chez l’enfant génèrent du stress et de l’anxiété qui peuvent perturber l’équilibre familial.

Une situation difficile qui a un impact sur la qualité de vie des parents et peut induire des séquelles psychologiques sur le long terme, soulignent les auteurs. Aussi, prendre en charge les enfants malades du cancer, c’est aussi soutenir et accompagner la famille.