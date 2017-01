Réseau Sentinelles

Gastro-entérite : près d'un million de personnes ont vu un généraliste

En 7 semaines d'épidémie de gastro-entérite, 952 000 personnes ont vu un généraliste. Les Hauts-de-France, l'Occitanie et la Bretagne sont les régions les plus touchées.

Si vous avez des nausées et des maux de ventre, vous risquez de trembler à la lecture de cet article. L'épidémie de gastro-entérite touche à présent l'ensemble de l'Hexagone. Et les chiffres ont de quoi inquiéter les plus précautionneux d'entre nous.

En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 251 cas pour 100 000 habitants. C'est 163 000 nouveaux cas.

Durant ces sept premières semaines d'épidémie de gastroentérite, 952 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour ce motif, d'après le réseau de surveillance Sentinelles. Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été notés en : Hauts-de-France (419 cas pour 100 000 habitants), Occitanie (408) et Bretagne (305). Concernant les cas rapportés, les jeunes ne sont pas épargnés puisque l'âge médian des cas était de 30 ans.





Une diminution des cas attendue

Heureusement, les tableaux cliniques rapportés par les médecins de Sentinelles ne présentaient pas de signe particulier de gravité : aucune hospitalisation pour diarrhée aiguë n'a été rapportée. Et selon les prévisions, le niveau d'activité des diarrhées aiguës pourrait diminuer légèrement et rester proche du seuil épidémique dans les prochaines semaines. Aucune hausse des indicateurs n'est donc annoncée pour le moment.