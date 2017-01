Etude française

Cancer : détruire les tumeurs grâce à la chaleur

Des chercheurs français ont mis au point une méthode de précision pour détruire des tumeurs grâce à la chaleur. Chez la souris, les résultats sont prometteurs.

Les changements de températures sont-ils le talon d’Achille des tumeurs ? En les chauffant, ou au contraire en les congelant, il est possible de détruire efficacement ces amas de cellules cancéreuses. Depuis plusieurs années, des méthodes alternatives à la chirurgie classique sont développées et utilisées dans les blocs opératoires. L’une d’elles mise au point par une équipe du CNRS, de l'Inserm, de l'Université Paris Descartes et de l'Université Paris Diderot est décrite dans le journal Theranostic.

Cette stratégie conçue par les scientifiques français consiste à ramollir les tumeurs malignes en les chauffant grâce à des nanotubes de carbone injectés directement dans les masses tumorales. Ces composés sont ensuite activés par un laser. Grâce à cette technique appelée nanohyperthermie, seuls les tissus cancéreux sont affectés.

Testée chez la souris, cette méthode non-invasive de précision s’est avérée efficace. En chauffant à 52 °C les tumeurs pendant 3 minutes, les chercheurs ont en effet constaté un ramollissement de ces dernières les jours suivants les séances.

S'attaquer à la structure de la tumeur

Ils expliquent toutefois que ce traitement par la chaleur ne suffit pas pour lutter contre le cancer. En dénaturant les fibres de collagène qui composent les tumeurs, la chaleur permet de déstructurer leur microenvironnement et les rendraient plus sensibles aux autres traitements. Aussi la nanohyperthermie en s’attaquant à la structure des tumeurs pourrait-elle servir de thérapie adjuvante à la chimiothérapie.

Rendre plus vulnérables les tumeurs par des changements brutaux de températures est un procédé utilisé dans d’autres thermothérapies. Avec la cryothérapie, une méthode qui permet de geler la tumeur par du gaz Argon jusqu’à sa destruction, les médecins peuvent faire exploser la tumeur. Les cellules cancéreuses mortes sont ensuite éliminées naturellement par l’organisme.

A l’aide de la radiofréquence ou le bistouri à micro-ondes, les radiologues interventionnels introduisent des aiguilles très précisément au sein de la tumeur pour la chauffer. La température peut grimper jusqu’à plus de 100 °C. Ces techniques sont aujourd’hui utilisées permettent l’ablation de nombreuses tumeurs (sein, rein, foie…) ainsi que la l’élimination de métastases notamment dans les os où la chirurgie classique est trop compliquée ou risquée.