Ces risques pour la santé que cache l’impulsivité

Nos comportements sont liés à notre santé. Dans une étude parue dans Molecular Psychiatry, des chercheurs démontrent que l’impulsivité partage des facteurs génétiques avec certaines maladies. Au total, ils ont identifié 11 régions génétiques liées à ce processus de décision immédiate.

Des liens entre l'impulsivité et différents problèmes de santé

"Nous sommes tous confrontés à l'impulsivité, mais ses racines biologiques étaient jusqu'à présent étonnamment difficiles à cerner, explique Sandra Sanchez-Roige, docteure en psychologie, professeure agrégée de psychiatrie à la faculté de médecine de l'UC San Diego et autrice principale de l'étude. Ces résultats montrent que la préférence pour les récompenses immédiates n'est pas qu'une simple tendance comportementale ; elle est profondément liée aux voies génétiques impliquées dans le développement cérébral, la cognition et la santé physique." Leurs travaux reposent sur l’analyse génomique de près de 135.000 personnes. En plus des zones repérées, les chercheurs ont recensé 93 gènes associés à l’impulsivité. Les facteurs génétiques associés à l’impulsivité correspondent à ceux liés à certaines maladies comme l’obésité ou le diabète.

L'impulsivité peut augmenter les comportements à risque

"Plusieurs de ces gènes étaient impliqués dans la signalisation de la dopamine, les voies métaboliques de la croissance neuronale et la structure cérébrale – des systèmes également impliqués dans les troubles psychiatriques, l’obésité, la douleur chronique et les résultats scolaires", développent-ils dans un communiqué paru sur le site de UC San Diego. Ils ont aussi remarqué que l’impulsivité était corrélée à différents risques comme la consommation de substances, la dépression ou les troubles gastro-intestinaux. Dans un second essai, réalisé grâce à la participation de 66.000 personnes, les chercheurs ont constaté que le besoin de réponse immédiate était associé à plus de 200 problèmes de santé, dont le diabète de type 2, les douleurs chroniques, les cardiopathies ischémiques, les troubles de l'humeur et la dépendance au tabac. "Cela souligne comment les décisions impulsives peuvent influencer les risques pour la santé à long terme", indique explique Hayley Thorpe, co-autrice de l’étude. "En continuant d’étudier ce processus décisionnel fondamental, nous pourrions découvrir de nouvelles façons de prévenir ou de traiter un large éventail de pathologies", poursuit Sandra Sanchez-Roige.