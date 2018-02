Impulsivité, égo, culpabilité : comment reconnaître un psychopathe ?

Plutôt que de parler de psychopathe ou de sociopathe, les professionnels de la santé mentale préfèrent souligner qu'il ne s'agit pas d'un trouble mental, mais d'un trouble de la personnalité. Plus qu'un tueur en série sanguinaire, il s'agit surtout d’une personne antisociale qui éprouve des difficultés à maintenir des relations avec les autres.

Quels sont les symptômes ?

Certains symptômes sont particulièrement fréquents: un manque d'empathie envers les autres et une indifférence à leur souffrance ; Une absence de remords et de culpabilité ;Une froideur et une recherche de sensations fortes ; Une tendance à voir le monde de façon autocentrée avec un ego surdimensionné ; Une difficulté à se projeter dans l'avenir, avec une réponse émotionnelle impulsive ; Une intolérance à la frustration et aux règles.

Risque de passage à l'acte et de mise en danger

La conséquence principale de ce type de personnalité est d'adopter un comportement violent et impulsif assez fréquent. Les personnalités psychopathiques ont tendance à manipuler, persécuter et effrayer les autres. Le risque d'addiction que ce soit au tabac, à l'alcool aux drogues n'est pas négligeable et peut aussi mettre en danger la vie de la personne.

Vivre avec une personnalité psychopathique est loin d'être facile mais des solutions existent en psychothérapie pour apprendre à mieux gérer la fluctuation de ses émotions et les relations avec les autres.