Une maladie hivernale

L’épidémie de bronchiolite touche désormais deux régions en France

Les cas de bronchiolite sont en augmentation en France. Après l’Île-de-France fin octobre, la Normandie est à son tour classée au stade épidémique. 

L’épidémie de bronchiolite touche désormais deux régions en France eggeeggjiew/istock
  • Publié le 20.11.2025 à 12h15
Les températures baissent et les maladies hivernales se propagent. Dans son dernier bulletin, paru le 19 novembre, Santé Publique France annonce une augmentation des cas de bronchiolite dans l’Hexagone. La maladie est au stade épidémique en Normandie. Auparavant, seule la région Île-de-France avait atteint ce niveau. Quatre régions sont en phase pré-épidémique : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts de France et Pays de la Loire. "Dans les départements et régions d’outre-mer, les indicateurs de la bronchiolite étaient à leur niveau de base", indique Santé Publique France

Une augmentation des indicateurs liés à la bronchiolite en France

Cette maladie est une infection respiratoire d’origine virale : dans la plupart des cas, elle est provoquée par le virus respiratoire syncitial (VRS). Selon le ministère de la Santé, les premiers cas sont généralement recensés mi-octobre, puis le pic est atteint courant décembre.

Dans son dernier bulletin, Santé Publique France observe une hausse des "indicateurs syndromiques", à des niveaux similaires à ceux observés l’an passé à la même période. Dans le détail, les actes médicaux de SOS Médecins liés à cette pathologie sont en hausse de 2,2 points en semaine 46 (du 10 au 16 novembre) par rapport à la semaine 45 (du 3 au 9 novembre). Pour les passages aux urgences, une augmentation de 2,1 points est observée et de 2,3 points pour les hospitalisations. Au total, 504 enfants ont été hospitalisés à cause de la maladie pendant la semaine du 10 au 16 novembre. "Le taux de détection du VRS (virus respiratoire syncytial) tous âges était en augmentation dans les prélèvements naso-pharyngés réalisés par les laboratoires de biologie médicale en ville et en médecine ambulatoire", précise l’organisme. 

Bronchiolite : une campagne de vaccination à destination des femmes enceintes et des nourrissons 

Pour se protéger de la maladie, Santé Publique France rappelle qu’une campagne de vaccination a démarré le 1er août en Guyane et le 1er septembre dans le reste du territoire français. "Deux stratégies sont possibles : soit la vaccination de la femme enceinte pour protéger le nouveau-né ou le nourrisson de moins de 6 mois soit l'immunisation des nourrissons par un anticorps monoclonal", indique le ministère. Chaque année, environ 30 % des enfants de moins de deux ans sont touchés par la maladie. 

