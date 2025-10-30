Bronchiolite : l’épidémie s’installe en Île-de-France

L'ESSENTIEL Les indicateurs épidémiques de la bronchiolite ont augmenté sur la semaine du 20 au 26 octobre, mais ils sont encore à leur niveau de base dans la majorité des régions.

Seule la région Île-de-France a déjà été classée en phase épidémie.

La campagne d'immunisation des nouveau-nés contre les infections à VRS est en cours.

La bronchiolite a fait son entrée dans les cabinets médicaux et les hôpitaux, prévient Santé Publique France dans son bilan hebdomadaire du 29 octobre 2025. La maladie respiratoire – qui touche surtout les bébé et sévit chaque année pendant l’automne et l’hiver – place même d’ores et déjà l’Île-de-France en alerte rouge.

Bronchiolite : les indicateurs épidémiques sont en hausse



"Les indicateurs syndromiques liés à la bronchiolite augmentaient en ville et à l'hôpital, à des niveaux proches de la saison précédente à la même période. Cependant, ils étaient encore à leur niveau de base dans la majorité des régions", précise l’agence sanitaire. L'Île-de-France est la plus touchée par la hausse des cas et devient la première région placée en phase épidémique. La Normandie est restée de son côté en phase “pré-épidémie”. Dans les départements et régions d’outre-mer, les indicateurs de l'infection principalement causée par le virus respiratoire syncytial (VRS) étaient à leur niveau de base.

Dans le détail, entre le 20 et 26 octobre, la part de cette maladie parmi les consultations SOS Médecins a grimpé pour atteindre 6,2 %. Les urgences des hôpitaux ont enregistré 1.498 cas de bronchiolites chez les moins d’un an. Cela représente 11,7 % des passages dans cette classe d'âge (+1,5 point par rapport à la semaine dernière). "Le nombre d’hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite était de 468, soit 21,5 % des hospitalisations dans cette classe d'âge (vs 16,6 % en S42)", ajoute Santé Publique France.

Comment tenir la bronchiolite loin de son bébé ?

Pour protéger leur tout-petit de la bronchiolite, les parents ont deux possibilités :

la vaccination de la maman pendant la grossesse : cela permet de protéger le nouveau-né ou le nourrisson de moins de 6 mois ;

l'immunisation du bébé par un anticorps monoclonal : elle s’adresse aux bébés connaissant leur première saison d’exposition au VRS et dont la maman n’a pas été vaccinée durant la grossesse. Le traitement est disponible en France métropolitaine, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy depuis le 1er septembre, en Guyane depuis le 1er août et à Mayotte depuis le 1er octobre.

Pour tenir le VRS éloigner des bébés, il est également important d’adopter les gestes suivants au quotidien pendant la saison de la bronchiolite :