Le taux d’hypertension chez les enfants et les ados a doublé en 20 ans

L’hypertension est une maladie souvent silencieuse. D’après l’Inserm, un adulte sur trois est atteint, mais seule la moitié des personnes concernées le savent. Les enfants aussi sont touchés, et la maladie peut rester non-diagnostiquée. Dans The Lancet, des chercheurs chinois révèlent que le taux d'hypertension artérielle chez les enfants et les adolescents a presque doublé dans le monde entre 2000 et 2020.

Une hausse de l’hypertension chez les jeunes ces 20 dernières années

Leurs travaux reposent sur une méta-analyse de données issues de 96 études portant sur plus de 440.000 enfants dans 21 pays. "En 2000, environ 3,2 % des enfants souffraient d'hypertension, mais en 2020, la prévalence a augmenté pour atteindre plus de 6,2 % chez les enfants et les adolescents de moins de 19 ans, touchant 114 millions de jeunes dans le monde", concluent les auteurs. Selon eux, l'obésité contribue à cette augmentation de l'hypertension infantile : près de 19 % des enfants et adolescents obèses souffrent d'hypertension, contre moins de 3 % chez ceux dont le poids est considéré comme normal. "Ceci s'explique par le fait que l'obésité peut engendrer d'autres problèmes de santé, comme la résistance à l'insuline et des altérations des vaisseaux sanguins, rendant plus difficile le maintien d'une tension artérielle normale", expliquent-ils.

Les jeunes sont aussi concernés par l’hypertension artérielle silencieuse

Au cours de leur analyse, ils ont également observé que les jeunes sont concernés par les formes silencieuses de la maladie. "Environ 9 % des enfants et des adolescents souffrent d'hypertension masquée, une hypertension artérielle qui ne se manifeste que lors de tests effectués hors du cabinet médical", développent-ils. Ces chercheurs ont remarqué que lorsque l'hypertension est confirmée par un professionnel de santé lors d'au moins trois consultations, la prévalence est estimée à environ 4,3 %. Mais quand ils prennent en compte des mesures réalisées en dehors du cabinet médical, c’est-à-dire celles prises à domicile, la prévalence de l'hypertension artérielle persistante atteint environ 6,7 %. Pour eux, cela signifie qu’il existe un possible sous-diagnostic de la maladie chez certains enfants et adolescents. "Parallèlement, la prévalence de l'hypertension de la blouse blanche (une affection caractérisée par une élévation de la tension artérielle uniquement en milieu médical) a été estimée à 5,2 %, ce qui suggère qu'une proportion non négligeable d'enfants pourrait être mal diagnostiquée", complètent-ils.

Hypertension des jeunes : améliorer le diagnostic et la prise en charge

D’après les données récoltées, environ 8 % des enfants et des adolescents présentent une préhypertension, signe d'une possible évolution vers l’hypertension. Pour les auteurs, ces différents chiffres doivent alerter et amener à des évolutions de la prise en charge. "Le dépistage précoce et un meilleur accès aux options de prévention et de traitement sont plus essentiels que jamais pour identifier les enfants souffrant d'hypertension ou à risque d'en développer une, estime le Dr Peige Song, auteure de l'étude et membre de la faculté de médecine de l'université du Zhejiang. Prendre en charge l'hypertension infantile dès maintenant est vital pour prévenir les complications de santé ultérieures lors du passage à l'âge adulte."