Manger plus de légumes et moins de viande : les hommes grands bénéficiaires !

Il faut limiter la consommation de viande rouge et transformée, car consommées en excès, elles augmente le risque de maladie, prévient l’Organisation mondiale de la Santé. Dans European Journal of Nutrition, une équipe de recherche confirme les bienfaits d’une alimentation moins riche en viande, en particulier chez les hommes.

Quels sont les effets d’une réduction de la consommation de viande sur la santé ?

Les auteurs, des chercheurs de l’université d’Helsinki, expliquent que les hommes consomment, en moyenne, beaucoup plus de viande rouge et transformée que les recommandations, et davantage que les femmes. Pour cette raison, ils ont voulu tester sur un panel de participants masculins les effets d’un remplacement de la viande par des légumineuses. Ces dernières, comme le pois chiche, sont un substitut recommandé à la viande, grâce à leur richesse nutritionnelle. "Cependant, elles ne contiennent pas naturellement de vitamine B12, présente dans les aliments d'origine animale", préviennent les auteurs. Dans leur essai, ils ont testé les effets de ce changement alimentaire sur la santé globale des participants et sur les niveaux de certains nutriments dans le sang.

La centaine de participants a été répartie en deux groupes. Le premier a consommé 760 grammes de viande rouge et/ou transformée par semaine, soit la quantité moyenne consommée par les hommes finlandais, pendant six semaines. Cela représentait un quart de l'apport total en protéines. Dans l’autre groupe, 5 % de cet apport était assuré par la viande rouge et/ou transformée, soit environ 200 grammes de viande, le reste était apporté par des légumineuses, comme les pois et les féveroles.

Moins de viande et plus de légumineuses : une perte de poids et une meilleure santé

Le régime enrichi en légumineuses était également associé à une réduction du taux de cholestérol LDL, aussi appelé mauvais cholestérol. Or cette forme de cholestérol augmente le risque de maladie cardiovasculaire et de diabète de type 2. "Les hommes qui ont consommé une grande quantité d'aliments à base de pois et de féveroles en plus de la viande pendant l'étude ont perdu en moyenne un kilo, tandis que ceux qui n'ont consommé que de la viande n'ont perdu que 300 grammes", observent les auteurs. Si la réduction de la consommation de viande rouge a réduit l'apport en vitamine B12 dans le groupe des légumineuses, le taux de cette vitamine est resté à un niveau considéré comme sûr à la fin de l'étude. "De plus, l'apport en fer était plus élevé dans le groupe des légumineuses, tandis qu'aucune différence n'a été observée entre les deux groupes en ce qui concerne l'apport en iode", complètent les chercheurs.

Au cours des six semaines de l’essai, les participants ont suivi les recommandations sans difficultés. "Les produits à base de légumineuses que nous avons fournis étaient rapides à préparer, ce qui les rendait faciles à utiliser. Nous avons également distribué des recettes pour encourager la cuisine, précise Anne-Maria Pajari, professeure de nutrition moléculaire et autrice principale de l’étude. Au vu de nos conclusions, je pense qu'un changement modéré de régime alimentaire vers une approche plus durable, en utilisant des pois, des haricots et des lentilles, est possible pour la plupart d'entre nous."