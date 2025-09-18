Carcinome à cellule squameuse : quel est ce cancer de la peau dont souffre Jair Bolsonaro

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro est atteint d’un cancer de la peau. Dimanche 14 septembre, il s’est rendu au sein d’une clinique privée de Brasilia pour subir une biopsie. Cet examen a révélé la présence d’un "carcinome à cellules squameuses", soit "un type de cancer de la peau qui peut avoir des conséquences plus sérieuses", a déclaré le docteur Claudio Birolini, chargé de son suivi, comme le relate RFI.

Le cancer de la peau Jair Bolsonaro ne nécessite pas de "traitement actif"

Cette forme de cancer a été détectée dans deux des huit lésions retirées à l’homme politique brésilien. Âgé de 70 ans, Jair Bolsonaro a pu quitter l’hôpital mercredi pour regagner son domicile, quelques jours seulement après avoir été condamné à 27 ans de réclusion par la Cour suprême pour tentative de coup d’Etat. Selon la clinique, son état demande un "suivi médical et des réévaluations périodiques", mais il n’a pas besoin d’un "traitement actif", comme une chimiothérapie.

D’après la Fondation pour la recherche sur le cancer (ARC), ce type de cancer aussi appelé carcinome épidermoïde ou spinocellulaire peut être localisé partout sur le corps. Dans la plupart des cas, il apparaît dans des zones exposées régulièrement au soleil, mais il peut aussi toucher les muqueuses. Cette pathologie se développe sur la couche intermédiaire de l’épiderme, au niveau des cellules squameuses. Ces dernières sont présentes à la surface de différents tissus de l’organisme.

Le carcinome épidermoïde trouve son origine dans les lésions préexistantes de la peau comme des cicatrices de brûlures, des kératoses actiniques (petites lésions épaissies de la peau, liées à l’exposition solaire) ou encore des ulcères chroniques de jambe. "Ainsi, une plaie qui ne cicatrise pas ou un bouton/une croûte qui persiste et/ou se modifie, doivent vous conduire à demander un avis médical", prévient l'Institut National du Cancer (Inca).

Consultez notre ouvrage vidéo numérique, seule une création de compte est requise pour y accéder.

Quelle est la prise en charge du carcinome à cellule squameuse ?

Ce type de tumeur touche principalement les hommes. "Les carcinomes sont facilement guérissables dans la majorité des cas", souligne l'Inca. En revanche, sans traitement, il peut parfois s’étendre aux ganglions lymphatiques et conduire au développement de métastases. La plupart du temps, la prise en charge repose sur le retrait des tumeurs grâce à la chirurgie. Des traitements plus importants peuvent parfois être indiqués, comme la radiothérapie.