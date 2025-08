Sclérose en plaques : ces symptômes doivent alerter très tôt

La sclérose en plaques est une maladie invalidante. 110.000 personnes sont touchées en France par cette pathologie du système nerveux central. Généralement, les premiers symptômes apparaissent autour de la trentaine. Mais selon une nouvelle étude, parue dans la revue JAMA Network Open, les premiers signes de la maladie pourraient, en réalité, se manifester bien plus tôt.

SEP : quels sont les signes précoces de la maladie ?

Dans leur étude, l'équipe de chercheurs canadiens a analysé les données de santé de 12.000 personnes atteintes ou non de sclérose en plaques (SEP) en Colombie-Britannique. Ces dossiers pouvaient remonter jusqu'à 25 ans avant le diagnostic. "C'est bien plus long que les cinq à dix ans couverts par les études précédentes sur l'apparition de la maladie", précisent les auteurs dans un communiqué. Cela leur a permis de constater une hausse importante des consultations chez un médecin généraliste ou un spécialiste, 15 ans avant les symptômes "classiques" de la sclérose en plaques. Ces signes précoces étaient principalement la fatigue, la douleur, les étourdissements ou les troubles de la santé mentale, dont la dépression et l’anxiété. "12 ans avant l'apparition des symptômes, les consultations chez les psychiatres ont commencé à augmenter", observent-ils. Huit à neuf ans avant le diagnostic, les rendez-vous chez des neurologues et des ophtalmologistes étaient plus fréquents, "peut-être en raison de problèmes comme la vision floue ou des douleurs oculaires", supposent les chercheurs. Ensuite, trois à cinq ans avant les premiers symptômes ordinaires de la maladie, les patients avaient tendance à se rendre davantage dans des services d’urgence ou des unités de radiologie. Enfin, un an auparavant, l’étude montre un pic de consultations pour différentes spécialités, dont la neurologie.

Une longue phase de signes avant-coureurs dans la sclérose en plaques

"Ces tendances suggèrent que la SEP présente une phase de symptômes avant-coureurs longue et complexe, où quelque chose se passe sous la surface, mais ne s'est pas encore déclaré comme étant la SEP, commente la Dre Marta Ruiz-Algueró, auteure principale de l'étude et chercheuse postdoctorale à l’Université de Colombie britannique. (…) Nous commençons seulement maintenant à comprendre ces signes avant-coureurs, les problèmes de santé mentale semblant figurer parmi les premiers indicateurs." En revanche, l’auteure et ses collègues rappellent que ces symptômes peuvent être liés à d’autres problèmes de santé : le fait de les ressentir ne signifie pas qu'une personne développera ultérieurement la SEP.

Sclérose en plaques : vers une prise en charge précoce ?

Mieux comprendre ces signes avant-coureurs pourrait toutefois permettre de mieux prendre en charge la maladie, avec des interventions précoces voire des stratégies préventives. "Cela ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur les biomarqueurs précoces, les facteurs liés au mode de vie et d'autres déclencheurs potentiels qui pourraient jouer un rôle dans cette phase de la maladie, jusqu'alors négligée", concluent les auteurs.