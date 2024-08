Sclérose en plaques : vers une guérison grâce aux thérapies cellulaires ?

L'ESSENTIEL Les thérapies cellulaires représentent une nouvelle approche prometteuse dans le traitement de la sclérose en plaques.

Des essais cliniques sur l'homme donnent des résultats encourageants, avec des améliorations observées chez certains patients.

Si la recherche est encore en cours, ces thérapies pourraient ouvrir la voie à une guérison de la SEP ou à une stabilisation durable de la maladie.

Longtemps considérée comme une maladie incurable, la sclérose en plaques suscite aujourd'hui un regain d'espoir grâce aux avancées prometteuses des thérapies cellulaires. Ces traitements innovants visent à réparer les lésions du système nerveux central causées par la maladie et à freiner sa progression, voire à la guérir.

Des résultats encourageants pour les thérapies cellulaires dans la sclérose en plaques

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie chronique du système nerveux central qui affecte environ 2,5 millions de personnes dans le monde. Elle se caractérise par une attaque du système immunitaire contre la myéline, la gaine protectrice des neurones, ce qui entraîne des lésions et une inflammation. Ces lésions peuvent perturber la transmission des messages nerveux, provoquant une large gamme de symptômes, tels que la fatigue, la vision floue, la faiblesse musculaire, les troubles de la coordination et de l'équilibre.

Si la SEP n'a pas encore de remède, les traitements disponibles permettent de ralentir la progression de la maladie et de gérer les symptômes. Cependant, les chercheurs continuent d'explorer de nouvelles pistes thérapeutiques, et les thérapies cellulaires représentent aujourd'hui l'un des domaines les plus prometteurs.

Ces thérapies reposent sur l'utilisation de cellules, soit les propres cellules du patient (thérapie autologue) ou des cellules provenant d'un donneur (thérapie allogénique), pour réparer les lésions du système nerveux central et moduler le système immunitaire. Plusieurs approches différentes sont actuellement en cours d'investigation, avec des résultats précliniques et cliniques encourageants.

Les différentes thérapies cellulaires pour la SEP

Parmi les thérapies cellulaires les plus prometteuses pour la SEP, on trouve :

La transplantation de cellules souches hématopoïétiques autologues (CSH autologues) : Cette approche consiste à prélever des cellules souches de la moelle osseuse du patient, à les traiter en laboratoire pour éliminer les cellules immunitaires responsables de l'attaque de la myéline, puis à les réinjecter dans le patient.

Les thérapies à base de cellules T régulatrices : Ces cellules ont la capacité de freiner l'activité du système immunitaire et de réduire l'inflammation. Elles peuvent être obtenues à partir des propres cellules du patient ou d'un donneur.

Les thérapies à base de cellules souches neurales : Ces cellules ont le potentiel de remplacer les cellules nerveuses endommagées par la SEP. Elles peuvent être obtenues à partir d'embryons ou de cellules souches pluripotentes induites (iPSC).

Conclusion : un nouveau chapitre dans la lutte contre la sclérose en plaques

L'arrivée des thérapies cellulaires dans le domaine de la sclérose en plaques suscite un immense espoir pour les patients et leurs familles. Si ces traitements nécessitent encore des recherches approfondies et une évaluation rigoureuse de leur sécurité et de leur efficacité à long terme, ils représentent une véritable révolution dans la prise en charge de cette maladie.

Les années à venir seront déterminantes pour affiner ces thérapies cellulaires et en démontrer le plein potentiel. L'espoir d'une guérison de la SEP n'a jamais été aussi proche, et les patients peuvent désormais envisager un avenir plus serein avec la perspective de freiner, voire de stopper, la progression de cette maladie invalidante.

