Augmentation des cancers colo-rectaux : les fibres, la meilleure prévention ?

Le cancer colorectal est l’un des plus répandus dans le monde. Les cas sont en hausse notamment chez les moins de 50 ans. Le mode de vie a un impact sur le risque d’en être atteint un jour. "Les habitudes suivantes sont en cause : une consommation élevée de viande rouge (bœuf, veau, porc, cheval, mouton et agneau), de graisses animales et de charcuterie et une alimentation pauvre en fibres", détaille l’Assurance Maladie. Dans le Daily Mail, le docteur Haney Youssef, chirurgien colorectal, revient sur le cas des fibres.

Cancer colorectal : le manque de fibres augmente le risque

Comme le rappelle ce spécialiste, les autorités de santé britanniques recommandent d’en consommer au moins 30 grammes par jour. "La plupart des adultes au Royaume-Uni sont systématiquement en dessous de ce chiffre, alerte-t-il, ce qui augmente le risque de contracter cette maladie mortelle." Selon Cancer Research UK, le manque de fibres est responsable de 28 % des cancers colorectaux dans le pays.

Quel est le rôle des fibres dans l’organisme ?

Les fibres sont présentes dans les végétaux, comme les fruits et légumes, les céréales et les légumineuses. "Les fibres aident à maintenir l'appareil digestif en santé et à régulariser le transit intestinal, indique la Société canadienne du cancer. Elles augmentent le volume des selles et accélèrent le mouvement des aliments dans le côlon." Le Dr Youssef les compare à un "système de nettoyage interne naturel". "Elles aident à éliminer les déchets tout en nourrissant les bonnes bactéries qui maintiennent notre environnement intestinal en bonne santé", développe ce spécialiste.

Comment consommer plus de fibres ?

Pour intégrer davantage de fibres à l’alimentation, le docteur Haney Youssef recommande de manger davantage de fruits et légumes, de noix et de graines. En plus des fruits et légumes, les fibres sont aussi présentes dans les céréales complètes. Remplacer le pain blanc ou les pâtes par du pain complet ou des pâtes complètes permet d’en consommer davantage. "L'essentiel est d'augmenter progressivement la quantité pour permettre à votre système digestif de s'adapter confortablement", prévient-il.

Quels sont les autres facteurs de risque de cancer colorectal ?

Pour réduire le risque de cancer colorectal, d’autres mesures peuvent être importantes. La Société canadienne du cancer recommande de bouger davantage car l’activité physique a des effets préventifs. Parmi les autres mesures de prévention, il y a la réduction de la consommation d’alcool, le maintien d’un poids "santé" et l’arrêt du tabagisme.