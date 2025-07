Mort de Thierry Ardisson : pourquoi les cas de cancer du foie pourraient exploser

Thierry Ardisson est décédé le 14 juillet dernier d’un cancer du foie. Selon la Ligue contre le cancer, plus de 11.000 nouveaux cas de la maladie sont diagnostiqués chaque année en France. Une étude, parue dans The Lancet le 28 juillet, estime que le nombre de cas de cancer du foie pourrait doubler à l’échelle mondiale. En 2022, 870.000 cas ont été recensés dans le monde, ils pourraient dépasser les 1,5 million en 2050 si rien n’est fait.

Quelles sont les principales causes de cancer du foie ?

"Cette crise imminente n'est pas inévitable, indiquent les auteurs de cet article. Au moins 60 % des cancers du foie sont évitables grâce à la gestion ciblée de facteurs de risque modifiables." Ces spécialistes en citent quatre : le virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C, la consommation d’alcool et la maladie stéatotique associée au dysfonctionnement métabolique (MASLD). Pour les deux virus, la Fondation pour la recherche sur le cancer rappelle qu’ils peuvent "entraîner une infection chronique du foie qui augmente le risque de fibrose puis de cirrhose et donc de cancer". Mais la vaccination permet de protéger contre le virus de l’hépatite B. Par ailleurs, comme la transmission peut se faire par le sang, certaines précautions permettent de réduire le risque. "Éviter le contact avec le sang d’une personne infectée, le partage d’outils coupants… Le VHB est également transmissible au cours de relations sexuelles non protégées", développe la Fondation.

Maladie du foie gras : un facteur de risque du cancer

De plus, les cas de cancers liés à la maladie stéatotique associée au dysfonctionnement métabolique devraient augmenter significativement. Cette pathologie aussi appelée maladie du foie gras non alcoolique est caractérisée par une accumulation de graisses dans le foie, qui n’est pas liée à une consommation excessive d'alcool. Les auteurs identifient différentes causes dont l’augmentation de l’obésité, du diabète mais aussi le vieillissement de la population. Aujourd’hui, un tiers des adultes dans le monde souffrent de cette maladie, et leur nombre augmentera dans les années à venir. "Ce passage à une population à risque plus large, au-delà des groupes traditionnels de risque de cancer du foie, exige l’attention", alertent les scientifiques. Ils appellent à un dépistage plus accessible et plus généralisé de ces maladies du foie. "Ces tendances mondiales troublantes soulignent le besoin urgent d'efforts internationaux coordonnés pour endiguer l'augmentation du cancer du foie", soulignent-ils.