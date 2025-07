Punaises de lit : des infestations en hausse cet été

L’été, les vacances et … les punaises de lit. Selon une étude du Syndicat des experts en détection canine des punaises de lit, révélée par BFMTV, les infestations par ces parasites sont en hausse en France. En juin dernier, le nombre de cas a augmenté de 50 % par rapport à la même période en 2024. Ces insectes de quelques millimètres de long peuvent être présents dans les matelas, les sommiers ou encore les canapés.

Punaises de lit : des infestations plus nombreuses en été

"La saison estivale confirme la recrudescence du risque, notamment dans les zones peu préparées ou à forte rotation de population", précise le syndicat à la chaîne d’information en continu. Comme le rappelle l’Assurance Maladie, les voyageurs peuvent transporter des punaises de lit sans le savoir "favorisant la contamination des chambres d’hôtel, des auberges de jeunesse, des trains, des bateaux de croisière, des autobus, des avions".

"Alors que les chiffres globaux de l’année montrent une amélioration, l’été reste une période de vulnérabilité, où les infestations repartent à la hausse", poursuit le rapport. Entre janvier et juin, plus de 75.000 interventions liées à la présence de ces insectes ont été réalisées dans l’Hexagone. Sur cette période, le nombre de cas positifs aux punaises de lit a baissé de 26 %. Selon le syndicat, cette diminution est liée à une meilleure efficacité des mesures de contrôle et de prévention.

Dans le secteur de l’hôtellerie, plus vulnérable face aux punaises de lit, ces professionnels constatent une amélioration significative. "L’impact est sans appel : les infestations détectées dans ce secteur ont été divisées par trois", indique le rapport.

Comment éviter les punaises de lit pendant l’été ?

Pour autant, l’Assurance Maladie rappelle qu’il n’existe pas de "prévention infaillible" contre les punaises de lit. Au cours d’un séjour dans un hôtel, une cabine de train ou de bateau, un gîte ou une maison d’hôte, il est important de vérifier si des punaises de lit sont présentes sur le lit, les murs ou les plinthes. "Ne posez pas vos vêtements sur le lit ou dans les armoires avant de les avoir examinés scrupuleusement, conseille l’organisme. Vérifiez les meubles et les murs, en particulier le châssis des meubles et le rembourrage, à l’aide d’un objet ayant un coin dur comme une carte de crédit." Si des punaises de lit sont présentes, il faut avertir la réception ou la personne référente, et changer de chambre ou de cabine. "Si vous avez détecté la présence de punaises de lit sur vous ou vos vêtements, mettez tous vos effets personnels (brosses à cheveux, trousses de maquillage, vêtements...) dans un sac plastique et fermez-le hermétiquement jusqu'à ce que vous les traitiez." Au retour chez vous, même si vous n’avez repéré aucune punaise de lit sur place, il faut vérifier vos vêtements et bagages pour vous assurer qu’aucun insecte ne s’est glissé dans votre valise.