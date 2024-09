Comment se débarrasser des punaises de lit ?

L'ESSENTIEL Pour faire disparaître les punaises de lit de son habitation, "le traitement doit privilégier les moyens de lutte mécaniques et thermiques", indique l'Académie nationale de médecine.

Une désinsectisation chimique avec des produits autorisés est aussi nécessaire.

Les punaises de lit peuvent provoquer de fortes démangeaisons ("prurit") et une réaction allergique avec de l'urticaire ou une surinfection.

Dans un communiqué de presse, l'Académie nationale de médecine fait le point sur ce que l'on sait des punaises de lit, indiquant notamment à cette occasion comment déloger ce nuisible une bonne fois pour toute.

"Le traitement doit privilégier les moyens de lutte mécaniques et thermiques : aspiration des surfaces, congélation à - 20°C des vêtements et des petits objets infestés pendant au moins 48 h, lavage en machine pendant au moins une heure à 60°C, nettoyage à la vapeur à 120°C (efficace pour éliminer tous les stades évolutifs du parasite), tentes chauffantes", indiquent d'abord les experts. "En recours, une désinsectisation chimique avec des produits autorisés est nécessaire. Il faut que cela se fasse à deux reprises pour une élimination efficace et en respectant les règles de leur utilisation. La première application tue les adultes et les larves mais n’atteint pas les oeufs, ce qui justifie une seconde application un mois après pour tuer les jeunes punaises nouvellement écloses", ajoutent-ils.

Piqûres de punaise de lit : quels risques pour la santé ?

Les piqûres de punaise de lit, qui ont pour caractéristique de suivent la ligne d’un vaisseau sanguin, sont généralement indolores et ne seront ressenties qu’après plusieurs heures. La lésion cutanée typique d'une morsure est comparable à celle d’autres attaques d’arthropodes. "Elle une papule érythémateuse et prurigineuse d’un diamètre de 5 mm à 2 cm surmontée d’une croûte hémorragique ou d’une vésicule. Il n’a jamais été démontré que les punaises de lit pouvaient être à l’origine d’une transmission à l’Homme de l’un des 45 agents pathogènes qu’elles peuvent héberger", précise l'instution.

"Les piqûres des punaises de lit ne transmettent pas de maladies (virus, bactéries, parasites)", confirme le Dr Clothide Bonnet. "Elles peuvent en revanche provoquer de fortes démangeaisons (« prurit ») et une réaction allergique avec de l'urticaire ou une surinfection. Les piqûres peuvent aussi se surinfecter (impétigo) en cas de grattage excessifs avec des mains sales. En cas de gêne importante, il faut consulter un médecin pour la prescription d'un traitement apaisant. La présence de punaises de lit peut aussi provoquer du stress, de l'angoisse et des insomnies", détaille-t-elle.

Pourquoi les punaises de lit sont de retour en France ?

La punaise de lit commune (Cimex lectularius) est un nuisible hématophage qui a suscité des inquiétudes et une forte médiatisation au cours des derniers mois de 2023. Cet insecte nocturne et grégaire, inféodé à l’Homme depuis des milliers d’années, était bien connu avant la seconde guerre mondiale. Vers les années 1950 dans les grandes villes, il avait disparu des préoccupations quotidiennes. Par la suite, l’interdiction d’usage d’insecticides efficaces mais trop dangereux pour la santé humaine tels que le DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane) et l’apparition de résistances à d’autres insecticides ont favorisé son essor, d’abord aux États-Unis d’Amérique puis en Europe. En France, le pourcentage des foyers infectés par les punaises de lit était d'environ 7 % en 2014 et était estimé à 11 % en 2023.

"Les autres causes de cet essor des punaises de lit sont multiples : accroissement des cas de contamination lors de déplacements, augmentation du marché de la seconde main (meubles, en particulier literie), méconnaissance globale de l’insecte ou encore vétusté de certains logements facilitant la colonisation d’un immeuble", complète l'Académie nationale de médecine.