Punaises de lit : un Lyonnais décède après l'usage d'un produit toxique

L'ESSENTIEL Un homme est décédé après avoir utilisé un produit interdit en Europe contre les punaises de lit.

Appelé Sniper 1000 EC, cet insecticide contient du dichlorvos, une substance interdite.

Plus de 1.000 cas d’intoxication ont été recensés ces quinze dernières années.

Un homme est décédé après avoir utilisé un produit insecticide, interdit en Europe, contre les punaises de lit. D’après le site Actu.fr, une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour rechercher les causes de la mort. Le 25 octobre dernier, sa famille avait porté plainte. L’homme, âgé, était encore hospitalisé, il est décédé quatre jours plus tard.

Punaises de lit : un insecticide interdit en Europe

Cet homme avait utilisé du Sniper 1000EC dans son appartement. Cet insecticide, destiné aux professionnels, renferme du dichlorvos, une substance interdite. "Il pensait avoir un produit miracle contre les punaises de lit", raconte son fils dans Le Parisien. Or, selon l’INRS, le dichlorvos est toxique en cas d’ingestion, de contact cutané et mortel par inhalation. "Le dichlorvos est fortement toxique en exposition aiguë chez un grand nombre d'espèces et par différentes voies, développe l’Institut. En tant qu'inhibiteur de l'acétylchlolinestérase (AchE), il provoque principalement des effets neurologiques." D’après un rapport de l’Anses, 36 cas d’intoxication liés à cette substance ont été enregistrés depuis 2015. L’agence a déjà recensé un décès lié à l’utilisation d’un produit interdit pour lutter contre les punaises de lit.

Selon Actu.fr, la personne qui a vendu le produit a été identifiée et interpellée. En parallèle, mercredi 8 novembre, un rappel de produits a été mis en ligne : les personnes en possession de ce type de flacon ne doivent plus les utiliser et les ramener au point de vente.

Comment se débarrasser des punaises de lit ?

"La lutte physique, c’est-à-dire sans utilisation d’insecticide, est primordiale dans un premier temps pour diminuer et supprimer au maximum le nombre de punaises de lit", prévient le ministère de la santé. Cela signifie qu’il faut commencer par nettoyer et aspirer les pièces contaminées avant d’utiliser des produits. Ensuite, le sac d’aspirateur doit absolument être fermé et jeté. Plusieurs techniques peuvent fonctionner selon le type de meubles ou d’objets concernés : le nettoyage avec un appareil à vapeur à plus de 120°C, pour les canapés et les lits par exemple, le lavage à plus de 60°C des linges et textiles, le séchage en machine pendant au moins 30 min ou encore la congélation à -20°C pendant 48 heures au minimum. Un nettoyage à la brosse de certaines surfaces aide aussi à supprimer les œufs.

Les meubles infestés qui ne sont pas traitables peuvent être jetés, mais uniquement en déchèterie, en s’assurant qu’ils soient inutilisables pour que personne ne les récupère. Des petits travaux peuvent aussi être réalisés pour empêcher les punaises de proliférer comme le recollage du papier peint, le vissage des prises ou encore le bouchage des fissures.

Si les nuisibles demeurent présents, il est conseillé de faire appel à un professionnel agréé. L’utilisation de produits insecticides est conditionné à la possession d’un certificat Certibiocide, délivré par le ministère de la transition écologique.