Gale : elle contracte la maladie après avoir porté des chaussures achetées sur Vinted

L'ESSENTIEL Une femme de 29 ans a attrapé la gale après avoir porté des chaussures achetées sur Vinted.

La gale est une maladie contagieuse de la peau.

Avec un traitement adapté, cette maladie peut être guérie mais ne confère pas d'immunité.

C’est une histoire qui pourrait décourager les adeptes d’achats de seconde main. Au Royaume-Uni, plus précisément à Watford, Becca Maddon a contracté la gale après avoir porté une paire de chaussures achetées sur Vinted, une plateforme de vente en ligne d’articles d’occasion. Après avoir mis ses nouvelles baskets pendant une journée, la femme, âgée de 29 ans, a, dès le lendemain, vu des petits boutons rouges apparaître sur ses pieds. Très vite, les boutons sont devenus des plaques rouges remontant sur ses jambes. Elle décide de consulter un médecin qui pose le diagnostic : la vingtenaire a la gale.

La gale, une pathologie qui peut se transmettre par les vêtements

Pour rappel, il s’agit d’une maladie contagieuse de la peau due à un parasite, nommé sarcopte, selon l’Assurance maladie. En 2010, il y a eu 328 nouveaux cas de gale pour 100.000 habitants, d'après les estimations. Cette pathologie peut toucher tous types de personnes, quels que soient leur âge, leur hygiène et leur milieu social. En général, la contamination se fait par contacts humains directs et prolongés mais la transmission peut aussi se faire par les vêtements ou la literie car les sarcoptes peuvent survivre quelques jours dans le tissu. "Je ne veux pas dire aux gens de ne pas acheter des baskets de seconde main, explique Becca Maddon. Je voudrais juste les inciter à les laver avant de les porter car je ne veux pas que cela arrive à quelqu'un d'autre.”

Gale : un traitement par voie locale et/ou orale pour le patient et les personnes contact

Une fois que la gale ait été détectée, un traitement, par voie locale et/ou orale, est prescrit au malade mais aussi aux personnes contact. Pour éviter la transmission du sarcopte à son entourage et la propagation de la pathologie, il est important de bien suivre les recommandations d’hygiène concernant la literie et les vêtements. En clair, il convient de passer l’aspirateur dans toute sa maison et de jeter les sacs à aspirateur utilisés. "Les soins doivent s'accompagner d'un traitement du linge qui a pu être contaminé par le sarcopte de la gale (vêtements, sous-vêtements, draps et couvertures, serviettes de toilette, etc.) Il faut laver ce linge à la machine à 60 °C et le sécher à haute température si possible. Les tissus qui ne peuvent être lavés à l’eau chaude doivent être traités par contact avec une poudre ascaricide (qui tue les acariens), pendant au moins 48 heures. On peut aussi les entreposer pendant une semaine dans un sac en plastique étanche à l’air. En effet, le sarcopte ne survit pas plus de quatre jours en l’absence de contact avec la peau", détaille l'Assurance maladie.