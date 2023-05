Comment améliorer son espace intérieur pour sa santé mentale

L'ESSENTIEL L'endroit où nous vivons peut avoir un effet sur notre humeur ou notre niveau de stress.

Vivre dans un logement lumineux et bien rangé permet d'éviter dépression et anxiété.

En décoration, les couleurs chaudes favorisent la créativité et les tons froids plutôt la relaxation.

Nous passons tous une grande majorité de notre journée dans notre logement. Sans nous en rendre compte, l'espace dans lequel nous vivons peut avoir un impact profond sur notre humeur, notre concentration, notre productivité ou notre niveau de stress.

Privilégier une lumière naturelle

Négliger la lumière de son logement c'est oublier qu'une exposition régulière à la lumière naturelle favorise la production de sérotonine, un neurotransmetteur qui influence l'humeur et le bien-être. Certaines études ont démontré qu'un espace sombre et mal éclairé peut contribuer à la dépression, l'anxiété et la fatigue mentale.

Pour optimiser la lumière naturelle, il est préférable d'installer des rideaux légers, de bien positionner ses fenêtres et d'éviter les obstacles qui pourraient bloquer la lumière.

Désencombrer et organiser

Un environnement encombré peut provoquer du stress, de l'anxiété, mais aussi une diminution de la concentration. En effet, le désordre visuel peut-être fatigant pour la charge mentale et empêcher la détente.

Organiser son intérieur avec des rangements fonctionnels mais surtout en prenant l'habitude de désencombrer régulièrement favorise ainsi la clarté mentale et la tranquillité.

Bien choisir ses couleurs

Certaines couleurs peuvent avoir une influence sur nos émotions et notre état d'esprit. Par exemple, certains tons chauds comme le rouge et l'orange peuvent stimuler l'énergie et la créativité alors que les tons froids comme le bleu et le vert favorisent plutôt la relaxation et la tranquillité.

On peut ainsi décorer son logement en fonction de ce qu'on souhaite y faire. Une zone dédiée à la lecture, ou à la méditation ne devrait pas avoir la même couleur qu'un espace pour manger ou travailler par exemple.

Inviter la nature chez soi

Disposer un peu partout dans son logement des plantes ou des fleurs a un effet immédiatement apaisant et relaxant qui améliore l'humeur et réduit le stress. Certains matériaux naturels comme le bois ou la pierre peuvent aussi créer une atmosphère chaleureuse et sereine favorable à la créativité.

En savoir plus : "La décoration des émotions" de Estelle Quilici.