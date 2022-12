Punaises de lit : il faut utiliser les produits chimiques en dernier recours

L'ESSENTIEL Entre 2016 et 2020, 7 % des Français auraient été touchés par des punaises de lit.

La présence de ces insectes n’est pas liée à un manque de propreté. Tout le monde peut voir son domicile infesté.

Elles se cachent dans les matelas, les sommiers ou les cadres de lit. Les punaises de lit piquent les dormeurs pour se nourrir de leur sang. Bien que ces insectes ne transmettent pas de maladies, leurs piqûres provoquent des démangeaisons et des réactions allergiques. Leur infestation peut aussi causer des insomnies et avoir des répercussions sur la santé mentale des victimes, car il est difficile de se débarrasser de ces parasites. "Les punaises de lit sont particulièrement tenaces car leur espérance de vie peut dépasser un an sans nourriture. Une femelle pond de 5 à 15 œufs par jour, entrainant une prolifération très rapide", indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

L’utilisation de produits chimiques a causé plus de 1.000 cas d’intoxications

Récemment, l’autorité sanitaire a conseillé de ne pas se tourner vers des insecticides pour éradiquer les punaises de lit, même si l’on est démuni face à leur ténacité. Dans un communiqué, elle signale que l’utilisation de ces produits chimiques a provoqué plus de 1.000 cas d’intoxications, parfois graves, et un décès entre 2007 et 2021. "Les principaux symptômes sont une gêne respiratoire, de la toux, une douleur ou irritation oropharyngée, mais aussi des démangeaisons, des maux de tête ou encore des vertiges", détaille l’Anses.

Punaises de lit : "privilégier d’abord des moyens non-chimiques"

Afin de se débarrasser de ces insectes, l’agence recommande ainsi de "privilégier d’abord des moyens non-chimiques" avant de recourir aux insecticides. En clair, elle préconise plutôt de passer l’aspirateur sur toutes les surfaces afin de capturer les œufs et les punaises de lit et ensuite de nettoyer le conduit de l’appareil et de jeter le sac dans une poubelle extérieure.

Autre astuce : laver les vêtements et le linge de maison à la machine à plus de 55°C ou les mettre au congélateur à – 17 °C pendant au moins 72 heures. Il convient aussi de nettoyer les recoins et les tissus d’ameublement avec un appareil à vapeur sèche à haute température (au moins 120°C).

Faire appel à un professionnel en cas d’échec

"En cas d’échec, il est conseillé de contacter un spécialiste de la lutte antiparasitaire plutôt que d’appliquer soi-même les produits insecticides. Dans tous les cas, après l’application des produits, il est essentiel de respecter le délai de réentrée indiqué, c’est-à-dire le délai à partir duquel on peut revenir dans le lieu traité. Cela permet d’éviter tout risque d’intoxication", souligne l’Anses.