Insecticides : 2 produits sur 3 sont dangereux pour la santé

L'ESSENTIEL 60 millions de consommateurs a testé 68 produits contre les insectes et les rongeurs.

70 % d'entre eux présentent un risque significatif pour la santé humaine.

Les produits dits "verts" n'ont pas eu de meilleurs scores que les insecticides de synthèse.

Rats, punaises de lit, moustiques, cafards, mites… Toutes ces bêtes ont sans aucun doute un intérêt pour l'écosystème. Mais quand elles s’installent dans nos foyers, elles peuvent rapidement transformer notre quotidien en enfer. Cela leur vaut d’ailleurs d’être surnommées les “nuisibles”. Et, nous sommes ainsi nombreux à vouloir nous en débarrasser rapidement : ce qui ne nous rend pas très attentifs à la composition des insecticides et rodenticides utilisés.

Pourtant, 70 % de ces produits présentent un risque significatif pour la santé humaine. La plupart sont aussi dangereux pour les animaux domestiques et l’environnement. Voici la mise en garde de 60 millions de consommateurs qui a évalué 68 références anti-nuisibles : insecticides, rodenticides, pesticides ou encore des produits à usage mécanique comme des housses anti-mites et les aspirateurs à poux.

Insecticides : des risques de leucémies de l'enfant ou de lésions aux organes

Deux produits analysés sur trois représentent un risque pour la santé, selon les travaux de l'association. "Une des substances actives les plus utilisées sont les pyréthrinoïdes. Ce sont les substances les plus fréquentes dans les insecticides parce que c’est efficace et moins dangereux que les substances qui ont progressivement disparu comme les organochlorés. Mais elles n’en sont pas moins irritantes et allergisantes. Elles auraient aussi des liens avec la leucémie de l’enfant. Ces formules doivent être ainsi utilisées avec un maximum de précaution”, prévient Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs.

D’autres composés sont néfastes pour la santé comme le géraniol, le chrysanthemum, le néonicotinoïdes ou encore l’abamectine… Ils augmentent le "risque de dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée, ou sont suspectés d’avoir des effets perturbateurs endocriniens, de nuire à l’enfant à naître ou d’entraîner des leucémies infantiles. De surcroît, 10 % des produits sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques (irritations cutanées, asthme...)", ajoute l’association dans son numéro de mars.

Les produits vendus pour se débarrasser des nuisibles ne sont pas dangereux uniquement pour l’Homme. Plus de 75 % renferment des substances nocives à long terme pour l'environnement et 60 % sont néfastes pour les animaux de compagnie (chat, chien, poissons…).

Anti-nuisibles : des produits “verts” pas sans danger

De nombreuses références mettent en avant l’origine végétale de leurs substances actives. Toutefois, l’organisation 60 millions de consommateurs note que ces insecticides plus “verts” ne sont pas forcément moins toxiques. Plusieurs d’entre eux ont obtenu des scores similaires aux produits de synthèse.

La cause ? "Beaucoup d’entre eux utilisent une variété de pyrèthre qui est en cours d’évaluation pour des effets perturbateurs endocriniens, et qui est susceptible de déclencher des réactions allergiques. Plusieurs contiennent aussi des huiles essentielles sensibilisantes, par exemple la menthe poivrée ou la lavande. De plus, certaines huiles essentielles sont aussi toxiques pour les chats comme l'eucalyptus ou l’arbre à thé", précise Amine Meslem, chef de rubrique.

Pour l’association, qui a cherché les solutions efficaces les moins néfastes pour la santé pour se débarrasser de 15 nuisibles, il faut privilégier autant que possible les solutions mécaniques et naturelles comme la congélation, le lavage des linges à 60 degrés, les tapettes ou encore les moustiquaires… “Privilégiez les appâts et glus avant les sprays et, en dernier recours, les aérosols et les fumigènes qui répandent les substances actives dans toute une pièce.”

Alors qu’une étude de l’Anses précise que seulement 36 % des Français suivent les précautions d’emploi, l’organisation exhorte de les consulter avant usage. Et pour mémoire, les anti-nuisibles ne doivent pas être utilisés en présence d’enfants, d’asthmatiques, de personnes fragiles ou d’animaux domestiques.