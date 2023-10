Punaises de lit : comment reconnaître une piqûre ? 

L'ESSENTIEL Les piqûres de punaises de lit laissent des traces rouges sur le corps, avec un point rouge en leur centre.

Elles provoquent de fortes démangeaisons, en particulier le matin.

Certaines personnes peuvent développer des réactions allergiques.

Depuis quelques semaines, les punaises de lit font l’actualité. Transports en commun, bâtiments publics, cinémas : plusieurs lieux sont touchés par une multiplication de la présence de ce petit insecte. Selon un rapport de l’Anses, plus d’un foyer sur dix a été touché par une infestation en France, entre 2017 et 2022. Mais ces chiffres sont en augmentation depuis les années 1990.

Punaises de lit : des traces caractéristiques

"Les piqûres de punaises de lit provoquent des lésions cutanées sous forme de taches rouges en relief (maculopapules), de 5 mm à 2 cm, avec, en leur centre, un point rouge hémorragique ou une vésicule de liquide clair", prévient l’Assurance maladie. "Les lésions cutanées se situent généralement sur les parties du corps découvertes pendant la nuit : bras, jambes, dos et moins fréquemment tête et cou, prévient l’organisme. En début d'infestation, les piqûres sont regroupées sur la peau, en rang d’oignon. Puis si la personne continue à vivre dans un endroit infesté, les piqûres s'étendent partout sur la peau."

Ces lésions provoquent des démangeaisons, en particulier le matin, qui elles-mêmes peuvent entraîner de nouvelles marques à cause du grattage intensif. Les piqûres peuvent engendrer des boursouflures rouges, comme lorsqu’on est piqué par un moustique. Certaines personnes peuvent développer des réactions allergiques, les zones piquées deviennent alors douloureuses et prennent une couleur rouge vif. Si ces symptômes se manifestent, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. Des lotions et crèmes peuvent soulager les démangeaisons. Mais l’infestation par les punaises de lit engendre aussi des troubles du sommeil et a un "retentissement psychologique et relationnel".

Quelles sont les autres traces des punaises de lit ?

L’Assurance maladie souligne que d’autres signes peuvent évoquer la présence de punaises de lit dans un logement. D’abord, les traces laissées sur les draps, les matelas, les plinthes et parfois aux angles des murs : ce sont de petites taches noires de 1 à 3 mm, qui sont les déjections des insectes. Elle précise aussi qu’il est possible de trouver "des traînées de sang sur les draps consécutives à l'écrasement des punaises pendant le sommeil de la personne". Enfin, l’infestation sera aussi visible à la présence de punaises de lit, mortes ou vivantes, dans ces mêmes endroits. "D’autres cachettes peuvent être recherchées : mobilier de chambre, vêtements, sac à dos, sac de couchage, valise, tapis, rideaux, plinthes, encadrement de portes et fenêtres, tapisserie décollée", alerte l’Assurance maladie.

Comment se débarrasser des punaises de lit ?

Elle prévient qu’il faut agir vite en cas d’infestation, car les insectes se reproduisent vite et peuvent se déplacer dans d’autres pièces du logement. "Pour empêcher la propagation de l’infestation, il est très important de supprimer les punaises par des moyens mécaniques et de ne pas disperser les parasites de façon à ne pas aggraver la situation", explique-t-elle. D’abord, il faut placer le linge de lit et les vêtements dans des sacs fermés, puis les laver à 60°C et les sécher dans un sèche-linge. Ces textiles doivent rester dans des sacs fermés jusqu’à la fin de l’infestation. "Lorsque cela est possible, mettez les objets au congélateur à - 20°C au minimum pendant 72 heures", ajoute l’Assurance maladie. Les lits, matelas et autres objets doivent être soigneusement aspirés et le sac d’aspirateur jeté. Le nettoyage vapeur à 120°C permet aussi d’éliminer les insectes des meubles et autres recoins. En cas d’échec, des professionnels peuvent intervenir pour vous débarrasser de l’infestation. Sur son site, le ministère de l’écologie fournit une liste d’entreprises qualifiées et formées.