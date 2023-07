Punaises de lit : comment s'en débarrasser en préservant au mieux sa santé ?

L'ESSENTIEL Les punaises de lit ne transmettent pas de maladies mais leurs piqûres provoquent des démangeaisons et des réactions allergiques.

L'ANSES contredit une idée reçue, leur présence ne traduit pas un manque de propreté : "tout le monde peut être victime d’une infestation à son domicile".

Les punaises de lits peuvent être aussi source de troubles psychologiques variés, voire aussi d’anémie selon le Ministère de la Santé.

Selon un sondage IPSOS pour l’ANSES, entre 2017 et 2022, "11% des foyers français ont été infesté par des punaises de lit". Cette prolifération s'explique en partie par la résistance accrue de ces parasites aux insecticides utilisés pour les éliminer. L'ANSES contredit une idée reçue, leur présence ne traduit pas d’un manque de propreté : "tout le monde peut être victime d’une infestation à son domicile".

Les punaises de lit présentent un risque pour la santé

Bien que les punaises de lit ne transmettent pas de maladies, leurs piqûres provoquent des démangeaisons et des réactions allergiques chez certaines personnes. Ces piqûres peuvent entraîner des irritations cutanées, des insomnies et même des troubles psychologiques chez les individus les plus sensibles. De plus, en cas d'infestation sévère, les punaises de lit peuvent également provoquer de l'anémie. Il est donc primordial de trouver des solutions efficaces pour éliminer ces parasites de notre environnement.

L'utilisation excessive de produits chimiques n’est pas sans danger, au contraire !

L'ANSES recommande de ne pas avoir recours aux produits chimiques en premier lieu pour lutter contre les punaises de lit. En effet, l'utilisation excessive de ces produits peut entraîner des risques d'intoxication. Entre 2007 et 2021, plus de 1000 cas d'intoxication ont été recensés en lien avec l'utilisation de produits chimiques contre les punaises de lit. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle concerne aussi bien les particuliers que les professionnels. Il est donc recommandé de privilégier des méthodes de lutte non chimiques et de faire appel à des spécialistes de la lutte antiparasitaire si nécessaire.

Les méthodes alternatives

Pour se débarrasser efficacement des punaises de lit tout en préservant au mieux notre santé, il existe différentes méthodes alternatives. Tout d'abord, il est recommandé d'utiliser un aspirateur muni d'un bec suceur pour capturer les œufs et les insectes. Il est important de vider le sac de l'aspirateur dans un sac en plastique hermétique et de le jeter à l'extérieur pour éviter toute contamination. Ensuite, il est conseillé de laver tous les vêtements, oreillers et linge de maison à une température supérieure à 55°C afin de tuer les punaises de lit. Le nettoyage à la vapeur à une température de 120°C est également efficace pour éliminer les punaises de lit présentes dans les recoins ou sur les tissus d'ameublement. Il est également recommandé de combler les fissures et les fentes dans les plinthes, les cadres de lit en bois et les murs pour empêcher les punaises de lit de se cacher. Enfin, si malgré toutes les précautions prises, les punaises de lit persistent, il est préférable de faire appel à des spécialistes de la lutte antiparasitaire qui utiliseront des méthodes et des produits efficaces tout en préservant notre santé.