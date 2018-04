Le petit déjeuner est le repas le plus important de notre journée

A la Française

Messieurs les Français, mangeons les premiers, et essayons de voir ce qu’il y a sur notre table lorsque nous « petit déjeunons » sérieusement : café, tartine et confiture. Nous prenons donc délibérément l’option sucre : sucre lent – énergie en réserve – avec le pain ; sucre rapide – énergie immédiate – avec la confiture. On ajoute un petit peu de beurre sur la tartine – pas trop – et on a la bonne dose de graisses. Mais attention, on a aussi une absence totale de protéines que l’on appelle un peu abusivement les viandes. Bref, le Français est bordé… mais uniquement jusqu’à 11 heures. Le fameux « coup de pompe », c’est en effet le moment où les sucres – même lents – sont épuisés et, étant absentes, les protéines ne peuvent pas prendre le relais.

A l'Anglaise

Céréales, œufs au bacon, jus de fruit, thé, vous l’aurez compris, nous sommes là chez les Anglais. Plus copieux, ce petit déjeuner a presque tout pour plaire. Les Britanniques consomment 1/4 de leurs calories de la journée le matin, ce qui est logique, et avec les œufs et le bacon, ils disposent d’une majorité de protéines. Ces « briques » de notre construction interne, comme on les appelle, tiennent bien au corps, donc évitent le creux de 11 heures. Et comme il y a dans les céréales des sucres rapides et lents, l’attaque de la journée est donc également parfaite. Donc victoire anglaise certes, mais à condition de la jouer à l’anglaise également à midi, c’est-à-dire tout le contraire de la culture française car, suivi d’un bon repas vers 13 heures, malgré toutes les qualités diététiques de son petit déjeuner, l’Anglais souffre d’un excès de quantité, et se retrouvera inévitablement avec son célèbre ballon de rugby autour de la taille.

Anglais ou français, tout se défend. Ce qui est moins défendable, c’est de ne pas prendre de petit déjeuner !