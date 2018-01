Sans entraînement, il est impératif de ne jamais dépasser votre fréquence maximale à l’effort.

Elle est facile à calculer :

Pour une femme, c’est 226 pulsations par minute moins votre âge.

Pour un homme, c’est 220 pulsations par minute moins votre âge.

A partir de cette fréquence maximale à l’effort, je vais vous apprendre à programmer la zone de pulsation qui correspond à votre motivation ; celle pendant laquelle on fait fondre les graisses.

Lorsque le corps doit maintenir un effort long, il ne connaît pas d’autre méthode que de brûler de la graisse. A condition que le cœur ne s’emballe pas comme quand on lui demande d’accélérer. Là, il n’a plus le temps de brûler les graisses et va chercher les réserves en sucre qui sont très limitées : conséquence, il s’épuise. C’est ce qui vous arrive lorsque vous vous mettez à courir ou à marcher trop vite.

Vous l’avez compris : l’exercice physique de la perte de poids est doux et prolongé.

En pratique, pour calculer le seuil à ne pas dépasser – que l’on appelle dans les livres le seuil de lipolyse –, vous trouverez sur internet tout un tas de formules toutes excellentes.

La plus simple est :

Pour le seuil en dessous duquel vous ne perdez pas de graisse :

Fréquence maximale à l’effort multipliée par 0,6

(FCM – Age) x 0,6

Pour le seuil limite au-dessus duquel vous faites travailler votre cœur pour sa prévention sans consommer de graisse :

Fréquence maximale à l’effort multipliée par 0,75

(FCM – Age) x 0,75

Par exemple :

J’ai 65 ans.

Ma fréquence maximale est : 220-65 = 155

Je commence à brûler de la graisse à 93 pulsations par minute :

155 x 0,6 = 93

Je n’en brûle plus au-dessus de 116 pulsations par minute :

155 x 0,75 = 116

Dans ces limites, on brûle 85 % de gras contre 50 % si le cœur bat un peu plus vite… Ça vaut la peine de calculer.