Le texte officiel

C’est le décret n°2017-291 du 6 mars 2017 qui précise « les conditions de mise en œuvre de l’interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique ».

Traduction

« Cosmétique rincé » : c’est un produit cosmétique destiné à être enlevé par un rinçage à l’eau immédiatement après l’utilisation.

« Exfoliation » : ce sont les parties mortes qui se détachent de la surface de la peau.

« Particules plastiques solides » : ce sont des microparticules plastiques d’une taille inférieure à 5 millimètres. Ce sont ces particules qui sont en cause. Le décret précise qu’il s’agit de particules non naturelles, non dégradables et susceptibles de se retrouver dans l’eau de mer puis dans l’organisme des poissons… et retour dans l’assiette des humains !

« Bâtonnet ouaté » : c’est ce que l’on appelle un « coton-tige ».

« A usage domestique » : c’est-à-dire à usage en dehors du milieu des professionnels de santé.

Application

Ce décret est applicable :

Le 1er janvier 2018 pour ce qui concerne les produits cosmétiques rincés

Le 1er janvier 2020 pour les cotons-tiges

Cela laisse donc un peu de temps pour calmer les émois des inconditionnels des cotons-tiges… Tout en rappelant qu’il s’agit là d’une très mauvaise méthode pour se laver les oreilles. Il est vrai aussi que de nombreux parents les utilisaient aussi pour nettoyer les yeux ou les plis cutanés de leurs enfants. Ils devront utiliser des cotons type démaquillage pour parvenir au même résultat.