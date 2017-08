Ce n’est pas une petite découverte qu’ont réalisée des chercheurs australiens. Les malformations congénitales, et à plus forte raison les fausses couches, laissent parfois les médecins à court d’explications. Mais des scientifiques de Sidney ont trouvé non seulement une cause, mais aussi un remède potentiel à certains défauts graves de naissance. Un remède simple, pour ne rien gâcher !

Ils ont en effet identifié qu’une molécule appelée NAD (pour nicotinamide adénine dinucleotide), lorsqu’elle fait défaut pendant la grossesse, est associée à des malformations du foetus, notamment au niveau du coeur, de la colonne vertébrale et des côtes. Mais ils se sont aussi aperçus qu’un simple apport en vitamine B3 pouvait compenser ce défaut, et prévenir les malformations.

La tarte tatin des chercheurs

L’histoire est celle d’une découverte scientifique d’importance faite un peu par hasard. L’équipe de recherche planchait à l’origine sur les causes génétiques des malformations cardiaques. Depuis des années, Sally Dunwoodie, une généticienne du Victor Chang cardiac research institute de Sydney (Australie) étudie ces gènes, et travaille en relation avec des médecins qui lui adressent des familles dont les enfants présentent des défauts cardiaques.

En 2005, un cas particulier a attiré l’attention de Sally Dunwoodie. Un bébé souffrait de malformations au niveau du coeur, de la colonne vertébrale et des côtes. Des défauts tellement sévères que l’enfant ne parvenait même pas à gonfler complètement ses poumons. Une mutation familiale a été identifiée, sur un gène régissant la production de NAD, une molécule impliquée dans le stockage de l’énergie et la synthèse de l’ADN.

En l’absence de littérature scientifique sur le sujet, cette information capitale n’a pas donné de suites. « Nous ne savions pas trop quoi en faire », a expliqué Sally Dunwoodie dans Sciencemag.