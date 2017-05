Cannabis : ralentir le vieillissement cérébral

C’est bien connu, les souris ont une espérance de vie courte et une mémoire limitée. Ce rongeur constitue donc un cobaye idéal pour les chercheurs qui travaillent sur les déficits cognitifs.

Ceux des universités de Bonn (Allemagne) et de Jérusalem (Israël) ont voulu tester l’effet du tétra-hydro-cannabinol (THC) sur ces animaux. Pendant quatre semaines, ils ont donné de petites quantités du principe actif du cannabis à des souris à l’âge de 2 mois puis 12 et 18 mois. A chaque étape, les capacités mémorielles, d’apprentissage et d’interactions avec d’autres souris ont été analysées.



Les scientifiques ont pu alors constater un déclin naturel chez celles qui avaient reçu un placebo alors que les souris qui avaient pris leur dose de cannabis ont conservé les mêmes fonctions cognitives aux différents âges testés.

« Le traitement a complètement inversé la perte de performance chez les animaux âgés », résume le Pr Andreas Zimmer, l'un des auteurs de l'étude publiée dans Nature Medicine et relayée par l’AFP.

Un constat confirmé par l’analyse des tissus cérébraux et des connexions neuronales, ajoute le site de la RTBF. Pour le Pr Zimmer, « il semble que le traitement au THC ait inversé l'horloge moléculaire ».

Les équipes souhaitent aujourd’hui confirmer ces résultats sur l’homme. Déjà utilisé en médecine pour calmer les douleurs, le cannabis pourra-t-il aussi inverser le processus de vieillissement cérébral et améliorer nos fonctions cognitives ? Cette découverte irait, en tout cas, à l’encontre des idées reçues sur le THC.