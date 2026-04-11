Démence : ces deux activités réduisent les risques

L'ESSENTIEL Des chercheurs canadiens ont passé au crible 69 études de cohorte sur l'hygiène de vie et le déclin cognitif.

Leurs travaux montrent qu'une activité physique régulière et un sommeil suffisant pourraient réduire le risque de démence plus tard dans la vie.

La sédentarité a de son côté été associée à une hausse du risque de démence.

Il n’y a pas d’erreurs dans les recommandations sur le maintien en bonne forme physique et mentale. Une méta-analyse portant sur des millions d’adultes et publiée dans la revue PLOS One a confirmé que l’activité physique et dormir entre 7 et 8 heures était deux moyens efficaces pour réduire le risque de développer une démence en vieillissant.

L’exercice physique réduit les risques de démence de 25 %

Pour évaluer l’impact de l’hygiène de vie sur les risques de démence, les chercheurs de l'université York (Canada) ont repris 69 études de cohortes prospectives portant sur des millions d'adultes de plus de 35 ans. Chacune de ces recherches notait l'activité physique, la sédentarité et la durée du sommeil des participants et effectuait un suivi ultérieur pour évaluer l'incidence de la démence.

Résultat : l'exercice, une réduction du temps passé assis et une nuit de sommeil suffisante (7 à 8 heures) étaient associés à un risque moindre de démence. Plus précisément, avoir une activité physique régulière permettait une réduction moyenne du risque de 25 %. Le manque ainsi que l'excès de sommeil étaient liées à une augmentation respective de 18 % et 28 % du risque de déclin cognitif, comparativement à une durée de sommeil nocturne optimale de 7 à 8 heures.

De plus, passer plus de 8 heures assis faisait grimper le risque de démence de 27 %, selon les 3 études pertinentes analysées sur ce sujet.

Santé cognitive : il faut veiller à avoir un bon sommeil et une activité physique suffisante

"La démence se développe sur plusieurs décennies, et nos résultats suggèrent que des comportements quotidiens tels que l’activité physique, le temps passé assis et la durée du sommeil pourraient être liés au risque de démence. Comprendre comment chacun de ces comportements influe sur le risque au fil du temps pourrait aider les chercheurs à identifier des pistes pour favoriser la santé cérébrale tout au long de la vie", soulignent les auteurs dans leur communiqué.

En attendant, l'étude confirme qu’il faut suivre les recommandations des autorités sanitaires. C’est-à-dire pratiquer chaque semaine 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue, ou une combinaison. Il est conseillé également d’avoir entre 7 et 8 heures de sommeil en maintenant des horaires de lever et de coucher réguliers.