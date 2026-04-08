Peut-on manger des œufs tous les jours sans risque ?

L'ESSENTIEL Les œufs ne sont plus considérés comme dangereux pour le cholestérol.

Leur impact dépend de l’alimentation globale.

Ils pourraient même améliorer certains marqueurs cardiovasculaires.

Les œufs vont-ils retrouver leur place de choix ? Pendant des décennies, le jaune d’œuf a été pointé du doigt pour sa forte teneur en cholestérol. Mais les dernières recherches sur le sujet montrent que leur impact sur la santé est bien plus nuancé. "C'est une vieille croyance médicale", rappelle le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen, cité par Le Journal des Femmes.

"Les œufs ne sont pas un problème pour le cholestérol"

Les experts soulignent aujourd’hui que le cholestérol sanguin dépend de multiples facteurs. Comme l’explique la spécialiste Audrey Vergès au magazine, "les œufs ne sont pas un problème pour le cholestérol". En effet, ce dernier "n'augmente pas à cause d'un seul aliment (en l'occurrence l'œuf), mais à cause d'une synergie de facteurs" comme l’excès de sucre et de graisses, le manque de fibres dans l’alimentation, ou encore la sédentarité.

Attention, tous les œufs ne se valent pas sur le plan nutritionnel. Les spécialistes recommandent de privilégier ceux riches en oméga 3, aux propriétés anti-inflammatoires. "L'idéal sont les œufs issus de la filière Bleu-Blanc-Cœur", précise Audrey Vergès. A l’inverse, les œufs issus d’élevages intensifs, souvent riches en oméga 6, seraient moins favorables à la santé cardiovasculaire.

Une "mine d'or nutritionnelle"

Les conseils nutritionnels évoluent eux aussi. Là où l’on limitait autrefois la consommation à deux ou trois œufs par semaine, certains experts recommandent désormais des apports bien plus élevés. "En consultation, je conseille jusqu'à 3 œufs par jour s'ils sont de qualité", affirme Audrey Vergès. Une position partagée par le Dr Jean-Michel Lecerf, également cité par Le Journal des Femmes, pour qui "la limite de 2 ou 3 par semaine est une recommandation obsolète". Il parle de l’œuf comme d’une "mine d'or nutritionnelle", riche en protéines, vitamines et nutriments essentiels.

Une étude publiée dans Metabolism montre d’ailleurs que, dans le cadre d’une alimentation équilibrée, une consommation de trois œufs par jour peut augmenter le "bon" cholestérol (HDL) sans effet négatif sur le "mauvais" (LDL).

Mangeons des œufs, donc ! En choisissant les bons et en limitant les matières grasses, ils peuvent facilement s’intégrer à une assiette saine. Sans compter qu’il existe mille manières de les cuire et de les cuisiner.