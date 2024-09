720 œufs en un mois : quels effets sur le cholestérol ?

L'ESSENTIEL Après avoir consommé en moyenne 24 œufs par jour pendant 30 jours, le Dr Nick Norwitz a constaté une baisse de 18 % de son taux de "mauvais cholestérol" (LDL).

Ce type de cholestérol, en se fixant aux parois des artères, peut entraîner la formation de plaques d'athérosclérose qui obstruent les vaisseaux sanguins, ce qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux.

À mi-parcours de son expérience, il a introduit 60 grammes de glucides par jour dans son alimentation. Ce qui, selon lui, a contribué à faire baisser davantage le taux de LDL chez les personnes qualifiées de "répondants hyper minces et massifs".

Qu’ils soient durs, à la coque ou brouillés, les œufs font partie de ces super-aliments, riches en protéines, vitamines et minéraux, qui peuvent s’intégrer facilement aux repas et être consommés régulièrement. Il conviendrait toutefois de ne pas en abuser, selon certaines études, car ils seraient mauvais pour le cholestérol et la santé cardiaque... Pour la science, un médecin, cité par le journal britannique Daily Mail, a mené une expérience sur sa propre personne en consommant 720 œufs en seulement un mois. Et ses conclusions étaient loin de ce qu’il avait pu imaginer.

Une baisse du taux de "mauvais cholestérol" dans l’organisme

Après avoir consommé en moyenne 24 œufs quotidiens pendant 30 jours, le Dr Nick Norwitz, doctorant en médecine de l'Université de Harvard (Etats-Unis), a constaté une baisse de 18 % de son taux de "mauvais cholestérol" (LDL). Ce type de cholestérol, en se fixant aux parois des artères, peut entraîner la formation de plaques d'athérosclérose qui obstruent les vaisseaux sanguins, ce qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux. À l'inverse, le "bon cholestérol" (HDL) est bénéfique pour l’organisme.

Dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtube, le médecin raconte : "J’ai émis l’hypothèse que manger 720 œufs en un mois, soit 133.200 milligrammes de cholestérol, n’augmenterait pas mon taux de cholestérol LDL. Et, en effet, ce ne fut pas le cas, pas du tout même. Même si mon apport alimentaire en cholestérol a plus que quintuplé, mon taux de cholestérol LDL a en réalité diminué." Il précise que ses niveaux de LDL ont d'abord chuté de 2 % durant la première semaine de son régime, avant de chuter de 18 % au cours des deux dernières semaines de l'expérience.

L’ajout de glucides pour réguler le taux de cholestérol

Des études récentes, ici et là, avaient abouti peu ou prou à la même conclusion, attestant que la consommation régulière d’œufs – entre cinq et douze par semaine – n’était pas mauvaise pour le cholestérol (du moins pour les personnes ne souffrant pas d’hypercholestérolémie) et n’augmentait pas le risque cardiaque.

À mi-parcours de son expérience, après deux semaines de consommation d’œufs à raison d’un par heure, le Dr Norwitz a décidé d'introduire 60 grammes de glucides par jour dans son alimentation, optant pour des fruits comme les bananes, les myrtilles ou encore les cerises. Selon lui, l’ajout de glucides chez les personnes qualifiées de "répondants hyper minces et massifs" contribue à faire baisser davantage le taux de LDL. "La dose supplémentaire de glucides a pris le pas sur les quantités insensées de cholestérol que je consommais", conclut-il.