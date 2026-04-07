5 minutes dans l’eau froide : la recette de la bonne humeur ?

L'ESSENTIEL L’exposition à l’eau froide améliore efficacement l'humeur, avec des bénéfices observés quelle que soit la durée.

Une immersion de cinq minutes s'est avérée aussi efficace que des expositions plus longues, ce qui offre ainsi une option pratique pour la mise en œuvre de la thérapie.

Étant donné que le froid déclenche une réponse physiologique intense (hausse du rythme cardiaque, activation du stress), les chercheurs recommandent d’être prudent surtout en cas de problèmes de santé.

"La thérapie par l'eau froide gagne en popularité en tant qu'intervention visant à améliorer l'humeur. Cependant, les protocoles d'immersion varient, notamment en termes de température et de durée", ont indiqué des chercheurs de l’université de Chichester (Angleterre). Ainsi, dans une nouvelle recherche, ces derniers ont tenté de déterminer si des durées différentes d'immersion en eau froide produisaient des effets différents sur l'humeur.

5 minutes d'immersion en eau froide suffisent à améliorer l'humeur

Pour ce faire, l’équipe a recruté 140 étudiants ayant déclaré souffrir d'une humeur maussade. Ils ont été répartis en quatre groupes. Le premier était un groupe dit "témoin" et les autres étaient exposés à de l'eau de mer à 13,6 °C pendant 5, 10 ou 20 minutes. Les participants ont rempli un questionnaire 7 jours avant et immédiatement après l’intervention. La température cutanée et la fréquence cardiaque ont été enregistrées avant et pendant l'immersion. Quant à la variabilité de la fréquence cardiaque, elle a été analysée chez 10 volontaires du groupe plongé dans l’eau froide pendant cinq minutes.

Les résultats, publiés dans la revue Lifestyle Medicine, montrent que le score global des troubles de l'humeur s'est amélioré de manière significative dans tous les groupes ayant subi une immersion en eau froide. Cet effet positif a été observé quelle que soit la durée testée. En effet, une immersion de cinq minutes était presque aussi efficace qu'une immersion de 20 minutes. Aucun changement significatif du score global des troubles de l'humeur n'a été observé dans le groupe témoin. Le froid déclenche une réponse physiologique intense, selon les auteurs. En effet, l'immersion a réduit de manière significative la température cutanée de 10,7°C et augmenté la fréquence cardiaque de 33 bpm.

Thérapie par l'eau froide : prudence pour les patients souffrant de problèmes de santé préexistants

"Bien que l'immersion en eau froide soit considérée comme sûre pour les personnes en bonne santé et ayant subi un examen médical, dans des conditions contrôlées, la prudence est de mise dans des environnements moins structurés ou chez des personnes présentant des problèmes de santé préexistants", peut-on lire dans les conclusions des travaux.