15 degrés Celsius

Se laver les mains : l’eau froide aussi efficace que l'eau chaude

L'eau chaude n'est pas plus efficace qu'un liquide plus tempéré. Elle élimine autant de bactéries lorsqu'un savon approprié est utilisé.

Inutile de s’ébouillanter les doigts pour parvenir à une bonne hygiène des mains. Contre les bactéries, l’eau froide a autant d’effet que sa version chaude. L’université Rutgers (Etats-Unis) le montre, essai à l’appui. Parue dans le Journal of Food Protection, l’expérience confirme qu’un robinet à température ambiante suffit, à condition d’utiliser le savon approprié.

Pendant six mois, 20 volontaires se sont prêtés au jeu. A plusieurs reprises, une quantité massive de bactéries – heureusement inoffensives – ont été déposées sur leurs mains. Ils ont ensuite dû les laver, à l’aide d’eau et de savon.





Privilégier le confort

Trois températures différentes ont été testées : 15, 21 et 37 degrés. Trois doses de liquide nettoyant antibactérien ont aussi été évaluées, allant de 0,5 à 2 ml. Les résultats ne laissent aucun doute concernant l’impact de la température de l’eau sur l’élimination des bactéries. Il est inexistant.

Que ce soit à 15 ou à 37 degrés, les volontaires ont éliminé autant de bactéries de leurs mains. Mieux vaut donc privilégier le confort, car un lavage idéal doit durer au minimum 1 minute. « Nous avons aussi appris que se laver les mains, même 10 secondes, retire une quantité significative de bactéries », souligne Donald Schaffner, co-auteur de ces travaux.

Ce constat est important car, aux Etats-Unis, les autorités sanitaires exigent des professionnels de santé et de la restauration un nettoyage des mains sous une eau à 37 degrés. « Je pense que cette étude montre qu’il faut un changement de stratégie », objecte Donald Schaffner. Car si l’eau chaude n’est pas plus efficace, la chauffer demande considérablement plus d’énergie.