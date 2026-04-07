Cette addiction maternelle présente un risque pour la santé mentale de l’enfant

L'ESSENTIEL Les enfants exposés à la cigarette avant la naissance ont plus de risques de développer des troubles émotionnels et comportementaux.

Les périodes les plus sensibles sont la petite enfance (avant 7 ans) et le début de la puberté (entre 9 et 12 ans).

Chez les garçons, uniquement entre 13 et 14 ans, les niveaux de symptômes sont légèrement plus élevés.

Fumer enceinte, c’est fortement déconseillé en raison des conséquences pour la maman. Le tabagisme prénatal accroît le risque de grossesse extra-utérine, de fausse couche, d'accouchement prématuré, d’hématome rétroplacentaire, de placenta bas inséré. Cette pratique a également des répercussions sur l’enfant à naître, car la nicotine et d’autres composants du tabac (hydrocarbures, métaux lourds…) passent le placenta. En effet, la consommation de cigarettes lors de la grossesse est responsable d'anomalies du développement du fœtus (retard de croissance intra-utérin, poids insuffisant à la naissance…).

De précédentes recherches ont établi un lien entre le tabagisme prénatal et des troubles du comportement. "On ignore encore si ces liens sont spécifiques aux troubles d'extériorisation (impulsivité, provocation, agressivité), s'ils s'expliquent davantage par une comorbidité entre les domaines d'extériorisation et d'intériorisation, ou s'ils varient en fonction de l'âge et du sexe." Pour en avoir le cœur net, des chercheurs de l’université Purdue (États-Unis) ont mené une étude au cours de laquelle ils ont recruté 16.335 enfants âgés d’un à 19 ans. Les jeunes participants ont effectué des tests comportements et émotionnels.

L'exposition prénatale à la nicotine favorise les problèmes émotionnels et comportementaux chez les enfants

Selon les résultats, publiés dans la revue Development and Psychopathology, les enfants exposés au tabagisme pendant la grossesse avaient plus de risque de présenter en même temps plusieurs symptômes mentaux ou comportementaux. Les effets les plus marqués sont apparus durant la petite enfance, plus précisément avant 7 ans, et le début de la puberté, à savoir de 9 à 12 ans. Les filles et les garçons ont été touchés de la même manière, avec des niveaux de symptômes légèrement plus élevés chez les garçons uniquement entre 13 et 14 ans. "Comprendre les périodes de vulnérabilité des enfants peut aider les familles et les professionnels de santé à leur apporter un soutien adapté." Les auteurs ont constaté que les associations persistaient même après avoir pris en compte les antécédents familiaux et d’autres facteurs environnementaux, tels que l’âge de la mère, son niveau d’éducation et l’exposition à d’autres substances.

Des analyses supplémentaires sur les effets du tabagisme prénatal

Dans les futurs travaux, l’équipe compte examiner plus en détail le moment, la quantité et la fréquence du tabagisme pendant la grossesse. Autre objectif : mieux comprendre quels effets sont imputables au tabagisme lui-même, plutôt qu'à d'autres facteurs familiaux, et comment la nicotine et d'autres substances chimiques présentes dans la fumée peuvent affecter la croissance et le développement des enfants.