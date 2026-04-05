L'essentiel de l'actualité «santé» de la semaine

1 - France : le débat sur la fin de vie change de nature

Sous pression des cas européens, le débat français s’accélère. Il quitte le terrain théorique pour entrer dans le champ politique réel.

La mort de Noëlla chahute la loi sur la fin de vie

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/54410-La-mort-Noella-chahute-loi-la-fin-de-vie

2 - Médecins : fatigue structurelle, perte de sens

Les enquêtes convergent : fatigue persistante, perte d’attractivité, relation patient dégradée. Ce n’est plus une crise… c’est une transformation du métier.

"Agnès Buzyn : 'Sans réforme, nous irons vers une médecine à deux vitesses'"

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/54439-Agnes-Buzyn-Sans-reforme-irons-medecine-vitesses

3 - Intelligence artificielle : une aide au diagnostic

L’IA s’installe dans la pratique médicale : diagnostic, aide à la décision. Mais les limites apparaissent : fiabilité, dépendance, impact sur la relation humaine.

"Une IA qui prédit nos maladies dix ans à l'avance ?"

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/52607-Une-IA-predit-maladies-ans-l-avance

4 - Espérance de vie en bonne santé : une progression... mais fragile

À 65 ans, les Français vivent encore environ 10 à 12 ans sans incapacité. Une progression réelle, mais qui repose sur des équilibres fragiles.

"Ces 5 exercices simples qui rallongent l'espérance de vie"

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/54340-Ces-5-exercices-simples-rallongent-l-esperance-vie

5 - Le système médical change… sans le dire

Ce que montre l’ensemble des articles de Pourquoi Docteur cette semaine est clair : transformation du métier médical, pression sociétale accrue, complexification des décisions, montée des technologies.

"L'innovation thérapeutique va plus vite que le système de santé"

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/54438-L-innovation-therapeutique-vite-systeme-sante