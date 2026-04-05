  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

La revue de presse de Pourquoi Docteur

L'essentiel de l'actualité «santé» de la semaine

Chaque semaine, les médecins décryptent l’actualité scientifique dans Fréquence Médicale. Nous avons sélectionné pour vous les informations les plus importantes, en les traduisant simplement, pour comprendre ce qu’elles changent concrètement dans votre vie et votre santé.

L'essentiel de l'actualité \ iStock/Stadtratte

1 - France : le débat sur la fin de vie change de nature

 Sous pression des cas européens, le débat français s’accélère. Il quitte le terrain théorique pour entrer dans le champ politique réel. 

La mort de Noëlla chahute la loi sur la fin de vie

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/54410-La-mort-Noella-chahute-loi-la-fin-de-vie

2 - Médecins : fatigue structurelle, perte de sens

 Les enquêtes convergent : fatigue persistante, perte d’attractivité, relation patient dégradée. Ce n’est plus une crise… c’est une transformation du métier.  

"Agnès Buzyn : 'Sans réforme, nous irons vers une médecine à deux vitesses'"

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/54439-Agnes-Buzyn-Sans-reforme-irons-medecine-vitesses

3 - Intelligence artificielle : une aide au diagnostic

L’IA s’installe dans la pratique médicale : diagnostic, aide à la décision. Mais les limites apparaissent : fiabilité, dépendance, impact sur la relation humaine. 

"Une IA qui prédit nos maladies dix ans à l'avance ?" 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/52607-Une-IA-predit-maladies-ans-l-avance

4 - Espérance de vie en bonne santé : une progression... mais fragile

À 65 ans, les Français vivent encore environ 10 à 12 ans sans incapacité. Une progression réelle, mais qui repose sur des équilibres fragiles.  

"Ces 5 exercices simples qui rallongent l'espérance de vie" 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/54340-Ces-5-exercices-simples-rallongent-l-esperance-vie

5 - Le système médical change… sans le dire

Ce que montre l’ensemble des articles de Pourquoi Docteur cette semaine est clair : transformation du métier médical, pression sociétale accrue, complexification des décisions, montée des technologies. 

"L'innovation thérapeutique va plus vite que le système de santé"

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/54438-L-innovation-therapeutique-vite-systeme-sante

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026