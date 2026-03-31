L’innovation thérapeutique va plus vite que le système de santé

L'ESSENTIEL L’innovation thérapeutique connait une accélération sans précédent.

Les traitements ne sont plus des objets simples, ils sont devenus des trajectoires thérapeutiques.

Cela nécessite une adaptation des professionnels de santé mais sans que leur rôle soit redéfini par le système de santé.

Il y a un paradoxe que le système de santé commence à peine à regarder en face. D’un côté, une accélération sans précédent de l’innovation thérapeutique. Les traitements deviennent plus précis, plus efficaces, parfois révolutionnaires. Ils transforment des maladies chroniques, prolongent la vie, améliorent la qualité des soins. C’est un progrès incontestable, porté par la recherche, l’industrie, et une dynamique scientifique mondiale.

De l’autre, un système de santé dont l’organisation, elle, a peu évolué. C’est là que la tension apparaît. Car ce que l’on produit d’un côté — des traitements de plus en plus complexes — doit être absorbé, compris, mis en œuvre de l’autre. Et cette deuxième partie n’a pas suivi le même rythme.

Le système sait innover. Il ne sait pas encore absorber l’innovation.

Une médecine de plus en plus sophistiquée… dans un cadre inchangé

La transformation est profonde. Les traitements ne sont plus des objets simples, reproductibles, standardisés. Ils sont devenus des trajectoires thérapeutiques. Ils nécessitent un suivi, une compréhension, une capacité d’adaptation.

Biothérapies, immunothérapies, thérapies ciblées : ces médicaments ne se contentent pas d’agir. Ils impliquent une surveillance, des ajustements et une interprétation. Et surtout, ils s’inscrivent dans une continuité entre l’hôpital et la ville. C’est là que le modèle classique montre ses limites.

Car le système de santé français reste structuré autour d’une logique ancienne : l’hôpital décide, la ville exécute.

Ce modèle fonctionnait avec des traitements relativement simples. Il devient insuffisant avec des traitements complexes, dont une partie essentielle de la gestion se joue en dehors du cadre hospitalier. Le patient sort de l’hôpital avec une prescription. Mais la réalité du traitement commence après. Et cette réalité ne correspond plus à l’organisation du système.

Le vrai déplacement : la complexité a changé de camp

On a beaucoup parlé du déplacement des soins vers la ville. C’est exact. Mais ce n’est pas le point central. Ce qui a réellement changé, c’est le déplacement de la complexité. Autrefois, la complexité était concentrée à l’hôpital. Le patient y restait le temps nécessaire, entouré d’équipes, intégré dans un protocole, accompagné en continu.

Aujourd’hui, cette complexité sort de l’hôpital. Elle entre dans la vie quotidienne du patient, dans les cabinets médicaux, dans les officines et elle y arrive sans être totalement structurée.

Le patient devient, de fait, un acteur de son traitement. Mais il n’est pas toujours préparé à l’être. Il doit interpréter ce qu’il ressent, décider s’il doit s’inquiéter, comprendre quand agir. Il porte une part de la surveillance qui, auparavant, relevait du système. Et face à lui, les professionnels de santé de ville se retrouvent en première ligne.

Médecins, pharmaciens, infirmiers : tous sont confrontés à cette complexité nouvelle. Tous doivent l’absorber, la traduire, la gérer. Mais sans que cela ait été pleinement organisé.

Un système qui transfère… sans redéfinir

Le problème n’est pas l’innovation. Il n’est pas non plus le passage à l’ambulatoire. Ces évolutions sont nécessaires. Le problème est le décalage. On a transformé les traitements sans transformer le système qui les porte.

On a déplacé les soins sans redéfinir les responsabilités et on a rapproché les patients des traitements sans rapprocher les moyens de leur gestion. Ce décalage produit une situation particulière : un système qui fonctionne… mais en tension.

Les professionnels compensent, ils expliquent, sécurisent, arbitrent, prennent en charge ce qui n’a pas été entièrement pensé. C’est particulièrement visible à l’officine. Le pharmacien n’est plus seulement celui qui délivre un médicament. Il devient celui qui aide à comprendre un traitement, à interpréter un symptôme, à décider d’une conduite à tenir sans être prescripteur sans disposer de toutes les informations et souvent, sans cadre formalisé pour le faire. Ce glissement est silencieux. Mais il est massif. Il redéfinit la place de l’officine dans le système de santé.

Une question désormais politique

À ce stade, la question n’est plus technique. Elle est politique. Peut-on continuer à accélérer l’innovation thérapeutique sans réformer en profondeur le système de santé ? Peut-on multiplier les traitements complexes sans organiser leur gestion en ville ? Peut-on transférer une partie de la surveillance sans clarifier qui en est responsable ? Peut-on demander aux professionnels de s’adapter en permanence sans redéfinir leur rôle ?

Aujourd’hui, le système tient. Il tient parce que ses acteurs s’adaptent, compensent, absorbent. Mais cette capacité d’adaptation a une limite. Un système qui repose uniquement sur l’intelligence et l’engagement de ses professionnels est un système fragile. Et plus l’innovation accélère, plus cette fragilité devient visible.