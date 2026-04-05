Troubles de l'humeur ou troubles de la personnalité : comment trancher ?

L'ESSENTIEL La frontière entre troubles de l’humeur et troubles de la personnalité peut sembler floue.

Les troubles de l’humeur, comme la dépression, modifient en profondeur la manière dont une personne perçoit le monde et interagit avec les autres.

Les troubles de la personnalité sont des modes de fonctionnement durables, présents depuis longtemps.

Quand un proche change de comportement, devient plus irritable, distant ou imprévisible, il est fréquent de se demander s'il s'agit de sa personnalité ou d'une difficulté psychologique. La frontière entre troubles de l’humeur, comme la dépression ou le trouble bipolaire, et troubles de la personnalité peut alors sembler floue.

Des comportements influencés par l’état émotionnel

Les troubles de l’humeur modifient en profondeur la manière dont une personne perçoit le monde et interagit avec les autres. Lors d’un épisode dépressif, une personne peut apparaître froide, distante ou désintéressée, alors qu’elle est en réalité envahie par une fatigue psychique et une perte d’élan. Ce retrait peut être interprété comme un trait de caractère, alors qu’il s’agit d’un état temporaire.

À l’inverse, certaines phases d’excitation ou d’énergie accrue peuvent donner l’impression d’une personnalité impulsive, extravertie ou imprudente. Pourtant, ces comportements reflètent souvent un déséquilibre émotionnel passager. Ce qui est observé à l’extérieur ne correspond pas toujours à l’identité profonde de la personne, mais à une période où ses émotions prennent toute la place.

La différence dépend de la durée et de la stabilité

Les professionnels de santé mentale distinguent les troubles de la personnalité comme des modes de fonctionnement durables, présents depuis longtemps et relativement stables dans différents contextes de vie, des troubles de l’humeur qui évoluent par épisodes, avec des phases de crise et des périodes d’amélioration.

Cependant, cette différence peut être difficile à percevoir : une dépression persistante peut, par exemple, donner l’impression que certains comportements font partie intégrante de la personnalité. De la même manière, une personne habituellement calme qui devient irritable ou colérique traverse plus probablement un changement d’état émotionnel qu’une transformation de son caractère. Dans ces moments, l’humeur peut masquer temporairement ce qui constitue habituellement la personnalité.

Éviter de faire des raccourcis

Face à des comportements déroutants, l’entourage cherche souvent des explications rapides. Il est humain de penser qu’une personne “est comme ça”. Pourtant, cette interprétation peut renforcer l’incompréhension et la distance. Adopter une posture différente, centrée sur l’observation et le ressenti, permet, au contraire, d’ouvrir le dialogue.

Dire à un proche que l’on remarque un changement, sans juger ni étiqueter, lui permet de se sentir compris(e) plutôt que critiqué(e). Reconnaître que certains comportements sont les manifestations d’une souffrance émotionnelle aide à remplacer la frustration par de l’empathie et éventuellement un soutien adapté.

En savoir plus : "Vous êtes votre meilleur psy !" d'Antoine Pelissolo.