Rumeur d’épidémie : que se passe-t-il vraiment avec la méningite ?

L'ESSENTIEL Une vidéo virale a relancé la peur d’une épidémie de méningite en France.

Les autorités sanitaires démentent toute flambée épidémique.

Face à cette maladie rare mais redoutable, la prévention reste essentielle.

Une vidéo virale, un cluster en Angleterre, un décès en France et des questions qui s’accumulent : la méningite refait parler d’elle depuis quelques semaines. Mais entre actualité anxiogène et informations contradictoires, difficile parfois de distinguer le vrai du faux. Que disent réellement les autorités sanitaires ? La France est-elle réellement menacée par une épidémie ? Disons-le tout de suite : non.

Des rumeurs de dissimulation, comme le Covid

Tout part de la vidéo sur TikTok, publiée le 19 mars, d’une mère affirmant que son fils est décédé d’une méningite en février. Elle s’étonne qu’il ne soit pas comptabilisé parmi les victimes : "Ils disent qu’il n’y a qu’un seul cas, en train d'être géré, ce n’est pas vrai". La vidéo, vue plus de 1,5 million de fois, alimente l’idée d’une épidémie qui serait dissimulée aux yeux de la population. Certains internautes vont même plus loin, évoquant une manipulation ou même un futur confinement.

Un cas classique de fake news, digne de l’époque Covid, que les spécialistes démentent fermement. Alors qu’une épidémie suppose une hausse de cas liés à une même souche, "aucun de ces deux critères n’est réuni", explique le Pr Muhamed-Kheir Taha, de l’Institut Pasteur, interrogé par TF1. Au contraire, les cas sont en baisse d’environ 20 % début 2026 par rapport à 2025.

La transmission nécessite un "contact proche et prolongé"

Selon un communiqué de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, un "cas d’infection invasive à méningocoque" a bien été identifié, le 12 mars, chez une personne revenant d’Angleterre, où un cluster touche actuellement la région de Canterbury. Mais "aucun autre cas n’a été déclaré sur le territoire national en lien avec cette situation outre-Manche". Quant au petit garçon évoqué dans la vidéo virale, son cas ne peut pas non plus être lié à cette épidémie en Angleterre, dont l'origine serait un événement en boîte de nuit début mars.

Les autorités sanitaires précisent que "toutes les mesures de gestion ont été prises" et que les contacts à risque ont reçu un traitement préventif. Etant donné que toute transmission nécessite un "contact proche et prolongé", le risque pour la population générale reste limité. Chaque année, la France enregistre 500 à 600 cas, avec 10 à 12 % de décès, selon les données de Santé publique France. Des chiffres stables qui ne traduisent pas une flambée actuelle.

Le "test du verre" pour repérer une méningite

La méningite bactérienne, causée notamment par le méningocoque, peut évoluer très rapidement, ce qui la rend particulièrement dangereuse. Fièvre, raideurs de la nuque, maux de tête, nausées ou taches rouges/violacées, appelées purpura, doivent alerter. Face à une éruption cutanée suspecte, l’agence britannique UKHSA recommande le "test du verre". Il suffit de presser un verre contre les taches en question : si elles ne disparaissent pas à la pression, il faut agir en urgence, car c’est le signe d’une septicémie méningococcique.

Face à cette maladie rare mais redoutable, la prévention reste essentielle. La vaccination, obligatoire chez les nourrissons et recommandée chez les jeunes, constitue la meilleure arme de prévention, selon l’Institut Pasteur. En cas de doute, il est recommandé de contacter immédiatement le Samu (15).