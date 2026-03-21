Méningite : faut-il s’inquiéter après le décès à La Hague ?

L'ESSENTIEL Une salariée d’Orano La Hague est décédée d’une méningite à méningocoque.

Cinquante cas contacts ont été identifiés et traités préventivement.

Les autorités rappellent l’importance de la vigilance et de la vaccination.

Rare mais redoutable, l'infection a frappé un site industriel français. Jeudi 19 mars, une salariée du centre de retraitement de combustibles nucléaires Orano à La Hague (Manche) est décédée "à la suite d'une infection invasive à méningocoque". Pour éviter tout risque de propagation, les autorités et l’entreprise ont rapidement déclenché des mesures sanitaires, selon les informations d'ICI Contentin. Que faut-il savoir sur cette maladie et les risques de contagion ?

50 cas contacts potentiels sous surveillance

La mort de cette employée, survenue à l’hôpital de Cherbourg, a été annoncée par un mail interne en fin de journée. Selon la direction, la salariée travaillait au sein du bâtiment administratif Atlas. Immédiatement, la préfecture de la Manche et l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont été alertées. La méningite à méningocoque est une infection bactérienne grave qui se transmet par des micro-gouttelettes respiratoires. Elle peut provoquer des maux de tête, de la fièvre et parfois des vomissements. Chaque année, entre 500 et 600 cas sont recensés en France.

Pour limiter tout risque de propagation, environ 50 cas contacts ont été identifiés. Il s’agit des personnes ayant été en contact direct à moins d’un mètre pendant plus d’une heure dans les 10 derniers jours. Ces salariés vont bénéficier d’un traitement antibiotique préventif pendant 48 heures et devront rester confinés jusqu’au 29 mars inclus. En parallèle, la désinfection du bâtiment a été engagée, le télétravail autorisé et les gestes barrières réactivés. Un dispositif d’écoute psychologique a également été mis en place en raison du caractère brutal de la situation. Une cellule accessible aux salariés vise à accompagner ce choc collectif.

Aucun lien établi avec l’épidémie en Angleterre

Ce cas intervient alors qu’une épidémie touche l’Angleterre, avec une trentaine de cas et deux décès. Toutefois, aucun lien n’a été établi à ce stade entre les deux situations. En France, la prévention repose notamment sur la vaccination, désormais obligatoire chez les nourrissons, avec un rattrapage jusqu’à 4 ans. Pour les jeunes de 11 à 25 ans, la vaccination est aussi proposée en rattrapage. Selon les autorités sanitaires, cette stratégie permet de réduire significativement les formes graves.

Le décès rappelle la potentielle gravité de la méningite, mais aussi l’efficacité des mesures de prévention. Respecter les gestes barrières, surveiller les symptômes et suivre les recommandations médicales sont essentiels. Face à des symptômes évocateurs, il est essentiel de consulter rapidement.