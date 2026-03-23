Méningite : quelles sont les séquelles à long terme de l’infection ?

L'ESSENTIEL Environ un patient ayant une méningite bactérienne sur six meurt de l'infection et un sur cinq présente des complications graves.

Une étude confirme que les patients ayant survécu à la maladie présentent des répercussions physiques et psychologiques importantes sur le long terme.

On peut entre autres citer la fatigue, des difficultés de mobilité, des problèmes de mémoire et de concentration ou encore la dépression et l'anxiété.

Comme le rappelle l’épidémie qui sévit actuellement au Royaume-Uni, la méningite bactérienne est une infection de la moelle épinière et des tissus entourant le cerveau, particulièrement mortelle. Selon l’OMS, environ un malade sur six en meurt. Ces décès marquent souvent les esprits, car les victimes sont souvent jeunes et en bonne santé avant de contracter la bactérie en cause.

Ces histoires tragiques laissent généralement dans l’ombre les séquelles à long terme de ceux qui ont survécu. Les scientifiques Octavia Calfer-Dawe et Kate Smith de l’université Victoria de Wellington ont mené une étude pour faire le point sur les complications et ont mis en évidence que la maladie a des répercussions physiques et psychologiques.

Fatigue, mémoire, problème de mobilité : les séquelles à long terme de la méningite bactérienne

Pour ces travaux, 16 personnes ayant survécu à une méningite bactérienne ont répondu à un sondage sur les conséquences de la maladie. Dix d’entre elles ont été également interviewées. "Cela nous a permis de dresser un tableau nuancé et personnalisé de ce que représente réellement la vie après une méningite. Nos résultats montrent des conséquences importantes et durables de l'infection", expliquent les deux auteures dans un article paru dans The Conversation.

En premier lieu, la sortie de l'hôpital est loin d’être simple pour les patients. De nombreux participants ont indiqué qu’ils étaient incapables alors de se nourrir et incapables de bouger sans assistance.

Et les difficultés persistaient pour beaucoup d’entre eux. Ils ont rapporté après leur guérison avoir ressenti de la fatigue, des difficultés de concentration, de mémoire et de régulation émotionnelle. Ils ont aussi commencé à avoir des maux de tête persistants ou encore des problèmes de mobilité, de vision et d’audition. Pour certains d’entre eux, ces séquelles ont perduré pendant des années et d’autres en sont toujours victimes.

Complications de la méningite : un lien avec anxiété et dépression

"​​La persistance des symptômes a eu des répercussions majeures sur la qualité de vie des participants. Elle a affecté leur capacité à travailler et à subvenir à leurs besoins, à étudier et à entretenir des relations avec autrui", précisent Octavia Calfer-Dawe et Kate Smith.

Ces complications ont également eu des répercussions sur la santé mentale des volontaires interrogés. Un lien a été fait entre la maladie et l’anxiété, la dépression et les idées suicidaires.

La vie après une méningite : mieux informer et soutenir les patients

En plus des répercussions physiques et psychiques, les patients ayant survécu à une méningite bactérienne ont rapporté avoir été confronté à un manque de soutien du monde médical face aux complications auxquelles ils étaient confrontés. "Ce manque d'information a rendu l'adaptation à une vie avec des séquelles durables particulièrement difficiles à comprendre et à gérer. Les personnes interrogées ont décrit un sentiment d'abandon et ne savaient pas si, et où, elles pouvaient obtenir de l'aide", indiquent les deux chercheuses.

Elles ajoutent aussi que de nombreux patients "guéris" ont eu des consignes non adaptées à leur état de santé. Par exemple, les médecins leur ont dit qu’ils pouvaient reprendre le travail ou l'école. "Ces conseils se sont révélés alarmants par leur inexactitude. La plupart des personnes interrogées ont subi des séquelles qui ont affecté leur capacité à travailler, à étudier et à avoir une vie sociale pendant des mois, voire des années", soulignent les auteures avant de conclure : "nos résultats démontrent que la méningite bactérienne est bien plus qu'une infection potentiellement mortelle. Il s'agit d'une maladie aiguë avec des séquelles graves et chroniques qui sont mal comprises et souvent non reconnues."

Elles appellent les professionnels de santé à améliorer la prise en charge des patients ayant survécu à la maladie en leur apportant un meilleur soutien et des informations réalistes sur la vie après une méningite bactérienne.