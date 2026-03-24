Chimiothérapie : pourquoi le maintien à domicile est possible

L'ESSENTIEL La chimiothérapie à domicile pourrait être sûre et efficace selon une étude de la Mayo Clinic.

Elle améliore la qualité de vie des patients et réduit les contraintes.

Des essais sont en cours pour confirmer ces résultats.

Bénéficier de votre traitement contre le cancer sans quitter votre salon ? En démontrant que la chimiothérapie à domicile pourrait être à la fois sûre et efficace, une nouvelle étude de la Mayo Clinic, un célèbre centre universitaire et hospitalier américain, ouvre la voie à une transformation majeure des soins oncologiques.

Des soins hors de l’hôpital

La recherche, publiée dans la revue NEJM Catalyst, s’appuie sur le programme "Cancer CARE Beyond Walls" développé par la Mayo Clinic. Cette approche combine télémédecine, surveillance à distance et interventions cliniques à domicile. L’objectif : permettre aux patients de recevoir leurs traitements en dehors des centres de perfusion traditionnels.

Au total, 93 perfusions intraveineuses ont été administrées à 10 patients directement chez eux. Résultat : aucune réaction liée au traitement ni infection du cathéter n’a été observée, ce qui confirme la faisabilité de la méthode. "Traditionnellement, les soins contre le cancer obligent les patients à passer de longues heures dans des centres de perfusion, souvent loin de chez eux", souligne la Dre Roxana Dronca, directrice du centre de cancérologie de la Mayo Clinic en Floride, dans un communiqué. Elle ajoute : "Cette approche nous permet d’offrir en toute sécurité des soins de haute qualité directement aux patients."

Elargir l’accès aux soins

Au-delà de l’aspect médical, la chimiothérapie à domicile pourrait transformer le quotidien des patients. Et pour cause : fini les déplacements, parfois épuisants, et les longues attentes à l’hôpital. Les participants ont rapporté une forte satisfaction, soulignant une meilleure qualité de vie et moins de perturbations dans leur routine. "Cette approche ne concerne pas seulement le confort, précise la Dre Dronca. Il s’agit d’améliorer la qualité de vie pendant le traitement mais aussi d’élargir l’accès aux soins." En effet, les patients en situation de handicap ou habitant loin des centres hospitaliers pourraient en bénéficier plus facilement.

Malgré ces résultats prometteurs, la généralisation de la chimiothérapie à domicile reste complexe à mettre en œuvre. Non seulement la manipulation de ces traitements nécessite certaines précautions, mais cela demande aussi une organisation logistique. Pour aller plus loin, la Mayo Clinic a lancé en 2023 un essai clinique randomisé afin de comparer cette approche aux soins classiques en analysant la sécurité, les coûts, l'expérience des patients... Si les résultats cliniques se confirment, la chimiothérapie à domicile pourrait redéfinir les parcours de soins en cancérologie. Pour rappel, en France, près de 390.000 personnes ont bénéficié d'un traitement de chimiothérapie en 2023, selon l'Institut national du cancer.